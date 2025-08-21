"Ottime indicazioni, ma serve ancora tempo"

Stefano Di Benedetto sorride per la seconda vittoria della sua squadra, che dopo le sei reti rifilate al Masi Torello ne mette a segno cinque contro il Granamica. Peraltro sempre tenendo la porta inviolata. La condizione è ancora approssimativa, però le indicazioni in vista delle partite che metteranno in palio tre punti sono incoraggianti. "Era importante soprattutto mettere minuti nelle gambe – osserva il tecnico della nuova Spal –. Ho visto la squadra migliorata nel fraseggio, nell’organizzazione di gioco e anche nella fase di non possesso. Carbonaro? Spero si tratti solo di una botta, per fortuna sembra sia una forte contusione. Ha rimediato una ginocchiata alla coscia: eravamo preoccupati, ma mi sento di escludere un infortunio grave. La formazione di partenza? Qualche giocatore è stato in campo più degli altri, ma non è assolutamente da considerarsi quella titolare. Era importante che qualcuno rimanesse sul terreno di gioco per più tempo, perché la Coppa Italia è vicina e bisogna che i giocatori comincino ad affiatarsi tra di loro. In vista della gara col Mesola però quella formazione non fa testo: ho avuto ottime indicazioni sia da quelli che hanno giocato nel primo tempo che da chi è stato utilizzato nella ripresa, inoltre ho ancora qualche giorno di tempo per scegliere chi mandare in campo. Sono soddisfatto, ma in questo momento giocare con un certo rendimento non è semplice: ci siamo allenati duramente e le gambe ancora non girano con gli standard che vorrei. La squadra ha delle idee ed è organizzata, ma siamo al 20% della condizione. Credetemi, per come conosco le mie squadre siamo molto indietro. Ma è normale che sia così: è impossibile essere pronti dopo così poche settimane". Mister Di Benedetto guarda avanti con ottimismo, anche in virtù dell’entusiasmo che circola tra i tifosi che si stanno abbonando in massa. "L’umore in vista delle partite ufficiali è positivo – continua l’allenatore –. La squadra sta lavorando bene e c’è grande collaborazione anche a livello umano tra i ragazzi. Il direttore sportivo Antenucci è stato bravo a scegliere gente di spessore: il gruppo è sano, lavora bene, si impegna tanto e ha affrontato le due amichevole con la giusta tensione e determinazione nonostante la condizione atletica non sia ancora brillante e siamo reduci da settimane toste. Segnare è importante, però non subire gol è fondamentale: i campionati a lungo andare li vincono le squadre che subiscono meno reti. Infine, grazie ai tifosi che si stanno abbonando: il pubblico e la città possono fare la differenza". Stefano Manfredini