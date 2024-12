Pallone d’oro serie c. Galeotti e Antenucci in corsa per la vittoria. Si vota online fino al 9

Cesare Galeotti e Mirco Antenucci sono in corsa per aggiudicarsi il Pallone d’Oro di serie C, un curioso premio istituito dal portale Affidabile.org che ha lanciato un sondaggio – coinvolgendo anche i tifosi – con l’obiettivo di individuare il giocatore più forte della Lega Pro. O quantomeno il più amato dalla gente. L’iniziativa si è sviluppata nel corso di alcuni mesi, inizialmente prendendo in considerazione gli atleti di ogni singolo raggruppamento.

Nel girone B per esempio al primo posto si era piazzato Leonardo D’Alessio, difensore del Milan Futuro, tallonato da Mirco Antenucci che si era attestato in seconda posizione davanti ad Antonio Di Nardo del Campobasso. Subito ai piedi del podio, al quarto posto ecco Cesare Galeotti che ha passato il turno ottenendo la possibilità di competere per il titolo.

Questi sono giorni decisivi per assegnare il Pallone d’Oro di serie C: fino al 9 gennaio infatti i tifosi possono collegarsi sul sito Affidabile.org e votare il proprio giocatore preferito. Tra questi naturalmente spiccano gli spallini Galeotti e Antenucci, che a prescindere dai clic virtuali sono anche tra i pochi giocatori che si stanno distinguendo positivamente nella squadra di Dossena.