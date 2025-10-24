Papiri, doppio ex di Spal e Russi: "Bei ricordi": "Per risalire serve un gruppo come il nostro"

Da qualche mese Stefano Papiri ha ceduto la licenza da tassista e a 58 anni si gode la pensione nella Capitale. A Ferrara il suo nome riporta alla mente le stagioni memorabili della doppia promozione dalla C2 alla B, ma anche cocenti delusioni come la retrocessione dalla cadetteria e soprattutto la finale playoff persa allo stadio Bentegodi contro il Como. Giocò in biancazzurro dal 1990 al 1995, poi curiosamente nella stagione 2000-01 militò nel Russi. Nel primo e unico campionato professionistico disputato dal club romagnolo, che retrocesse immediatamente in maniera rocambolesca al termine di un torneo altalenante terminato col ko nei playout contro il Viareggio.

"Di Russi e della società ravennate posso solo spendere belle parole – commenta l’ex centrocampista –. Sono stato accolto benissimo, ricordo tante persone genuine che lavoravano sodo per non farci mancare nulla. Era il loro primo anno in serie C2: volevano consolidarsi tra i professionisti ma le cose andarono male".

Eppure, quella stagione non iniziò così male.

"Per niente, anzi avevamo cominciato piuttosto bene. Eravamo considerati tra le sorprese del girone, poi le cose presero una brutta piega e finimmo in serie D attraverso i playout. Quella retrocessione la considero una delle pagine più tristi della mia carriera, perché il Russi non meritava di tornare subito tra i dilettanti. Ricordo ancora con piacere mister Lucchi, il capitano Lasi e anche Buscaroli, che diversi anni dopo si è anche tolto la soddisfazione di giocare nella nostra Spal".

Ha seguito quello che è accaduto a Ferrara nel corso dell’estate?

"Eccome, un vero disastro. Avevo seguito con apprensione il campionato di Antenucci e compagni, che nonostante tutto alla fine erano riusciti a centrare la salvezza. Peccato che poi non sia servito a nulla. Credetemi, per chi ama la Spal e continua a seguirla con affetto, seppur a distanza, è stato un colpo al cuore. Sono cose che purtroppo sono capitate a tante società gloriose, ma dopo averla vista raggiungere la serie A e salvarsi due volte di fila nel massimo campionato, mai avrei pensato di vederla nel giro di pochi anni precipitare in Eccellenza".

Qual è la ricetta per risalire?

"Non c’è una ricetta magica, ma la Spal ha la fortuna di avere qualcosa che nessun altro possiede. Né in Eccellenza e nemmeno in tante piazze di categoria superiore. Una tifoseria fantastica che segue la squadra di Di Benedetto in massa come se fosse in serie B. Mi vengono ancora i brividi ripensando ai miei tempi, ai 20mila dello stadio Mazza".

Non sarebbe male trovare un gruppo come il vostro di inizio anni Novanta.

"Quello farebbe la differenza come il pubblico, perché quando un gruppo diventa una cosa sola con la città, come accadde a noi in quegli anni, nessun traguardo diventa impossibile. Centrammo obiettivi importanti, ma rimediammo anche enormi delusioni. Nonostante tutto, a distanza di tanti anni so per certo che la gente ricorda ancora perfettamente i nostri nomi e quelle stagioni indimenticabili, nel bene e nel male. Era un altro calcio, ma trovammo in Gibì Fabbri un collante eccezionale e sono convinto che vincendo col Como a Verona quella maledetta partita, poi la Spal avrebbe messo solide radici in cadetteria".

Stefano Manfredini