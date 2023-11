Parla maistro. "Giocare subito in Coppa è un bene» Fabio Maistro esprime amarezza dopo la sconfitta in gara a Rimini, ma guarda già al prossimo impegno in Coppa Italia come opportunità per riscattarsi. Un episodio ha deciso la sfida, ma giovedì c'è l'occasione per reagire.