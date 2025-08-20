Parlano i protagonisti. Prezzabile e Casella, da una promozione all’altra: "Ora il bis»

Per vincere il campionato, la nuova Spal si è affidata a tanti giocatori di categoria superiore. Ma anche a gente che l’Eccellenza l’ha appena vinta, come Adriano Casella al Barletta e Alessandro Prezzabile all’Athletic Club Palermo. "È un onore e un sogno essere alla Spal – commenta Casella, difensore centrale che può fare anche il ‘braccetto’ –. L’anno scorso ho vinto il campionato, quindi cercherò di dare continuità. Al Sud non ci sono centri sportivi del genere, è stato bello arrivare qui e vedere anche in amichevole tanta gente sugli spalti. Anche a Barletta giocavo davanti a molti tifosi: con un pubblico del genere si parte sempre in vantaggio". Alessandro Prezzabile è un centrocampista da piedi raffinati, dal quale ci si aspettano numeri importanti anche dal punto di vista realizzativo: "Avverto sensazioni positive – osserva –, la squadra è importante sia a livello tecnico che fisico: sono ottimista, non vedo l’ora di cominciare. Anzi, dobbiamo già farci trovare pronti per domenica. L’ingrediente segreto per vincere? Giocare ogni partita come una finale, concentrati e determinati su ogni pallone. Dovremo sempre dare qualcosa in più per portare a casa i tre punti. C’è un pizzico di pressione, però non mi dispiace: è giusto che la piazza si aspetti tanto, ma la squadra è ottima e alla fine raggiungeremo i nostri obiettivi. Arrivo da Palermo ma mister Di Benedetto non lo conoscevo di persona: ho trovato un allenatore tecnicamente molto preparato, giocheremo un bel calcio". Luca Romagnoli invece è un giovane portiere che torna a Ferrara dopo un’esperienza in serie D a Treviso: "Ci attende un percorso complicato, però il progetto è interessante e strutturato – confessa –. Quel che è certo è che daremo tutto per questa maglia. Sono giorni pesanti con doppi allenamenti, molto dispendiosi a livello fisico. Ma prevale la soddisfazione di essere tornato a Ferrara, dove fin da piccolo vedevo i giocatori della prima squadra sognando di giocarci da protagonista".

AMICHEVOLE. Oggi alle 17,30 al centro sportivo Fabbri la squadra di Di Benedetto disputerà la seconda e ultima amichevole precampionato contro il Granamica. Dopo il test di via Copparo infatti domenica prossima si comincerà a fare sul serio, allo stadio Mazza contro il Mesola in Coppa Italia di Eccellenza.