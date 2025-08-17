Parola gli ex che conoscono i dilettanti: "Spal, in Eccellenza non ci saranno problemi"

C’è tanta curiosità intorno alla Spal che sta prendendo forma ad opera di Mirco Antenucci. Una nuova realtà, quella dei dilettanti, in cui i tifosi spallini stanno cercando di barcamenarsi. Con l’aiuto di chi questa realtà la conosce bene, può essere d’aiuto tracciare qualche linea un po’ più nitida sulla nuova dimensione e su qualcuno dei nuovi protagonisti a strisce biancazzurre. Sergio Pellissier ad esempio, ha vissuto la medesima mala sorte della Spal sul fronte veronese, fondando la Clivense ma riuscendo poi a riappropriarsi del marchio "Chievo", comprandolo all’asta a maggio del 2024. "Con Antenucci mi sono sentito diverse volte – racconta l’indimenticato ex spallino –, credo di essere stata forse la prima persona che lui ha contattato, visto che ero passato anche io col Chievo in una situazione del genere. Mirco è un ragazzo che ha dato tanto alla Spal, che conosce bene tutto, il suo pensiero è quello di volere regalare delle gioie ai tifosi. Il suo ruolo sarà prezioso". Pellissier ha avuto alla sua corte il nuovo difensore biancazzurro Dall’Ara nella passata stagione: "Andrea aveva fatto l’intervento al crociato, tornando sul campo ad aprile del 2024. La stagione scorsa è stata quella del suo rientro. Aveva altri giocatori davanti ma man mano nel campionato si è ritagliato il suo spazio. E’ un giocatore che ci tiene molto, un professionista vero ed attento ai particolari. Anche noi giocavamo a quattro difensori dietro, lui faceva il centrale o il terzino destro. E’ un giocatore pragmatico, solido, non bisogna aspettarsi quel giocatore che magari esce palla al piede, ma fisicamente è a posto ed è sicuramente un ottimo profilo per la Spal". Luigi Consonni, alla Spal dal 2003 al 2005 con la famiglia Pagliuso, la passata stagione ha allenato il Grosseto in serie D. Tra i suoi giocatori, Senigagliesi, sulla carta uno dei punti di forza della nuova Spal: "Luca è un profilo importante per la serie D, ha fatto anche un po’ di C, per l’Eccellenza è proprio un lusso – dice Consonni –. Nella prima parte della stagione scorsa ha avuto qualche infortunio per trauma, aveva preso una botta che gli ha dato dei problemi alle costole, ma nella seconda ha fatto davvero molto bene. E’ un giocatore di corsa e gambe, di discrete caratteristiche tecniche anche, che gioca a campo aperto, che quando punta l’avversario fa male. Ho letto che la Spal giocherà col 4-3-3, mi aspetto quindi di vederlo largo a sinistra nei tre davanti. Fa assist e gol, spesso gli ho detto che potrebbe segnare anche di più secondo me. Sarà importante il carattere, non sarà una annata semplice e devi avere le spalle larghe. Soprattutto la partenza sarà la cosa più difficile". Dice la sua su Mattia Cozzari, invece l’ex giocatore ed allenatore spallino Massimo Gadda, nella passata stagione alla guida dell’Ancona: "In Eccellenza è un giocatore top. E’ destro di piede, discreto di testa, con buona struttura fisica e buona visione di gioco – dice il tecnico –. In un 4-3-3 a centrocampo può giocare sia da play sia da mezzala. Ha anche un bel tiro da fuori". Conosce bene il girone B dell’Eccellenza Gadda, il figlio gioca nel Massa Lombarda, che arriverà al Mazza nella terza di campionato: "E’ un girone competitivo, ma stiamo parlando di Eccellenza… La Spal sarà l’unica squadra che si allenerà durante il giorno probabilmente, tutte le altre si allenano di sera perché i giocatori fanno altri lavori di giorno. La D sarà un’altra dimensione, ma in Eccellenza non penso possano esserci grandi problemi per la Spal. L’unica squadra che potrà forse darle un minimo di filo da torcere sarà il Mezzolara". Beatrice Bergamini