Parravicini e Saiani non convocati. A Carrara si giocherà domenica 19

La gara tra Carrarese e Spal si disputerà regolarmente domenica 19 novembre alle 16,15 allo stadio dei Marmi di Carrara. Fino a ieri mattina si profilava la possibilità di un rinvio a data da destinarsi dell’incontro, in seguito alla probabile convocazione in Nazionale di almeno tre atleti della squadra di Colucci. Invece – un po’ a sorpresa – il tecnico dell’Italia Under 19 Corradi non ha inserito nella lista gli spallini Parravicini (nella foto) e Saiani, che avevano giocato le gare precedenti della selezione ed erano stati pre-convocati pure stavolta.

Naturalmente non si tratta di una bocciatura per i due spallini, anche perché l’allenatore ha attinto dal gruppo dell’Under 20. Ma Parravicini e Saiani resteranno a disposizione di mister Colucci, quindi Carrarese-Spal si giocherà come da calendario.