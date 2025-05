Pasquale Schiattarella: Ritorno a Ferrara e il futuro da allenatore

La passeggiata di Pasquale Schiattarella sul manto erboso dello stadio Mazza prima della gara col Milan Futuro si è rivelata di buon auspicio per la squadra di Baldini, oltre a riportarci alla mente i migliori anni della nostra vita spallina. L’ex centrocampista napoletano infatti ha giocato in biancazzurro dal 2016 al 2019, centrando da protagonista assoluto una promozione in serie A e due salvezze nel massimo campionato prima di lasciare la nostra città con l’amaro in bocca. "La società fece delle scelte che non condivisi: ero affezionatissimo alla piazza e alla squadra, ma fui costretto ad andarmene perché non ero più al centro del progetto. So che poi le cose per la Spal non sono proseguite bene, ma sarei rimasto volentieri: mi aspettavo un lieto fine diverso".

Anche Antenucci quell’estate se ne andò per motivi simili, giusto? "Esatto, la mia situazione fu analoga a quella di Mirco. Lui poi ha avuto l’opportunità di tornare alla Spal qualche anno dopo, e nella stessa stagione per un attimo anch’io ebbi la convinzione di poter indossare nuovamente la maglia biancazzurra. Alla vigilia del primo campionato di serie C ci fu un contatto e diedi la mia disponibilità per tornare a Ferrara, ma non se ne fece nulla e fu un grosso dispiacere".

Ha continuato a seguire la Spal in questi anni? "Certo, non ho mai smesso. Inoltre, resto legato a doppio filo a Ferrara anche attraverso mio fratello, che venne con me in città nel 2016 e non se n’è più andato: lui e la sua compagna lavorano in un’azienda del territorio. Anch’io ho pensato tante volte di stabilirmi con la famiglia a Ferrara come ha fatto Antenucci: vedremo in futuro".

Che effetto le ha fatto l’ovazione del pubblico dello stadio Mazza nei suoi confronti? "È stata una grande emozione, sarò sempre in debito con la gente di Ferrara, sia a livello sportivo che umano. Penso che i tifosi abbiano capito che a prescindere dal mio rendimento ho sempre dato l’anima per la Spal, e sono sicuro che in futuro ci sarà la possibilità di tornare a casa sotto un’altra veste".

Si aspettava di ritrovare la sua Spal a giocarsi la salvezza in Lega Pro ai playout? "Fa male vederla disputare campionati all’insegna della sofferenza in serie C, perché Ferrara è una piazza che come minimo deve gravitare sempre in cadetteria. Magari puntando alla promozione. La passione e l’entusiasmo dei tifosi biancazzurri si vedono in poche piazze, e questa è un’opinione condivisa da tanti giocatori e addetti ai lavori in giro per l’Italia".

Per fortuna la discesa negli inferi dei dilettanti è stata scongiurata. "Quella partita l’ha vinta il pubblico, che ha trascinato la squadra a sfoderare una prestazione sopra le righe".

Anche Antenucci ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, se l’aspettava? "Mirco avrebbe il fisico e le qualità per giocare ancora qualche anno: se ha preso questa decisione è perché ha capito che è arrivato il momento di mettersi in discussione sotto un’altra veste".

Lui ha scelto il percorso da direttore sportivo, mentre lei quello da allenatore. "La scorsa stagione ero tornato a giocare in serie C dopo tantissimi anni. E mi sono reso conto di scendere in campo ragionando da allenatore, anzi da tempo avevo cominciato a prendere appunti dopo gli allenamenti. Non sono il tipo di atleta che continua a giocare per timbrare il cartellino, così ho deciso di passare dall’altra parte".

Ha lavorato nello staff tecnico della Primavera del Potenza, giusto? "Esatto, mi sono trovato alla grande. Abbiamo fatto una bella stagione, ci siamo divertiti e penso proprio di ripartire dal settore giovanile del Potenza, una società che farà parlare di sé".

Stefano Manfredini