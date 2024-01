Peda domina di testa, applausi per Rabbi

Pesaro non è stato fuoco di paglia: contro la capolista la Spal conferma di essere sulla via di diventare squadra vera per corsa, intensità, smarrimenti senza palla e punti di riferimento. Ora la società deve completare l’opera inserendo forza offensiva.

ALFONSO 6. Decisivo su Corazza e bravo su Piacentini, sporca un po’ la prova sulla prima uscita e di piede.

FIORDALISO 6. Donnarumma lo fa soffrire, ma regge e si propone anche.

PEDA 7. Molto bene, sventa tre cross bassi dalle fasce insidiosissimi e domina di testa. Sempre meglio.

BASSOLI 6,5. Concentratissimo, concede proprio zero. Gioca da bolognese che affronta il Cesena...

TRIPALDELLI 6. Sta cauto in zona e parte solo quando serve. Tecnicamente impreciso lungo linea. Ma nessuno merita insufficienze oggi.

CONTILIANO 6,5. Prova puntigliosa e determinata, lotta alla grande.

CARRARO 6,5. Una delle sue migliori, finalmente fa valere la sua fisicità e smista bene.

COLLODEL 6. Pasticcione ma molto, molto vitale. Buoni inserimenti, su uno fa venir giù il Mazza ma il fuorigioco è netto.

EDERA 6. Per mezz’ora la squadra fatica a trovare lui e Maistro. Si accende in finale di tempo con cose buonine: l’imbucata per Rabbi la migliore. Debutto dal 1’ sufficiente.

RABBI 6,5. La sua migliore. Fa il 9 vero, viene incontro, cambia bene campo, anticipa e si procura anche due occasioni. Applaudito quando esce.

MAISTRO 6. Qualche spunto e una discreta regia offensiva da terzo attaccante di sinistra.

BRUSCAGIN 6. Si rivede a destra su Kargbo, pessimo cliente che riesce a limitare.

ANTENUCCI 6. Lotta e fornisce a Rao un potenziale assist.

RAO 6. Strozza quel tiro ma combatte.

PULETTO 6. Dà una mano.

VALENTINI. ng. Entra all’88’: cambio da… amuleto?

COLUCCI 6,5. Se la Spal sta diventando una squadra come sembra, senza aver cambiato interpreti se non in minima parte, gli va riconosciuto più di un merito.

La squadra subisce poco anche con la capolista e si propone ogni volta che può. Fusco ora deve dargli peso e qualità in attacco.

SFIRA 5. Male. Inverte falli a go-go in una gara facile.

Mauro Malaguti