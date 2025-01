Per la punta Spini al momento il Trapani spara altissimo. Mercato in stallo, Messina su Buchel

Non si profilano novità significative di mercato prima della gara di sabato pomeriggio col Sestri Levante, alla quale la Spal arriva col morale alto dopo il successo di Lucca e l’intenzione di concedere il bis. Gli obiettivi dei biancazzurri non sono un mistero: servono un attaccante esterno e un centravanti, ma i profili individuati dal direttore sportivo Casella non possono essere agganciati facilmente. Per Cristian Spini (attaccante esterno classe 2001) il Trapani spara altissimo e a certe cifre il club di via Copparo non è disposto a trattare. Per Easton Ongaro, centravanti canadese del Novara, i problemi sono diversi. Per prima cosa non è chiaro se la società piemontese sia disposta a privarsene, inoltre non è da trascurare la concorrenza dell’Arezzo.

In uscita, va seguita con attenzione la posizione di Marcel Buchel (nella foto), che dopo aver rifiutato l’offerta del Foggia ne deve valutare una del Messina. Inutile dire che la partenza del centrocampista del Liechtenstein, magari abbinata a quella di Igor Radrezza, sarebbe molto importante per liberare risorse per il mercato in entrata.

s.m.