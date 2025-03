Pericolo ultimo posto. Milan, Sestri e Legnago si avvicinano alla Spal. La classifica ora fa paura

A otto giornate dalla fine della regular season, la Spal di fatto dice addio alla possibilità di salvarsi senza passare per i playout. Anzi, deve cominciare a preoccuparsi di non farsi risucchiare dalle formazioni che la inseguono, perché l’ultimo posto che significa retrocessione diretta in serie D adesso è distante appena due lunghezze. I punti da recuperare al Perugia e Campobasso – sestultime in classifica – sono saliti a otto, e una squadra come quella biancazzurra che ha vinto una sola volta nelle ultime 14 partite (sul campo della Lucchese) non sembra francamente in grado di poter effettuare una rimonta del genere. A eccezione dei biancazzurri e della Lucchese – che venerdì oltre a perdere a Pescara ha pure rimediato una pesantissima penalizzazione di sei punti – tutte le formazioni che lottano per non retrocedere hanno mosso la classifica lanciando segnali di vita piuttosto significativi.

A partire dal Sestri Levante, che ha superato il Campobasso con un secco 2-0 (doppietta di Brunet) ritrovando una vittoria che mancava addirittura da prima di Natale. Il successo dei liguri modifica sensibilmente la coda della graduatoria, perché adesso sono tre le squadre appaiate all’ultimo posto a quota 23 punti: Legnago Salus, Milan Futuro e Sestri Levante. Il Legnago Salus ha ottenuto l’ottavo punto nelle ultime quattro giornate a Sassari, imponendo il pareggio a reti inviolate all’ambiziosa Torres. Mister Oddo invece ha dovuto nuovamente rimandare l’appuntamento con la prima vittoria alla guida del Milan Futuro che non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Perugia.

A prescindere dai limiti e dalle difficoltà delle ultime della classe – che restano tali a prescindere dagli ultimi risultati – Legnago Salus e Sestri Levante hanno dimostrato di avere gli attributi e il carattere per giocarsela fino alla fine, mentre il Milan Futuro continua a non ingranare destando grosse perplessità, ma c’è da scommettere che in pochi vorrebbero incrociarlo ai playout. La Spal invece è una squadra in caduta libera, che negli ultimi sette turni ha inanellato numeri da encefalogramma piatto. Dal 25 gennaio a oggi infatti Antenucci e compagni hanno racimolato un punto in sette partite, oltre ad avere l’attacco meno prolifico e la difesa più battuta con quattro gol all’attivo e 13 al passivo.

Non bastano però le fredde statistiche a fotografare il momento drammatico della Spal, che negli ultimi sette turni si è fatta recuperare otto punti dal Legnago Salus, cinque dal Sestri Levante e quattro dal Milan Futuro. Per non parlare di quelli persi su tutte le squadre che la precedono. Nel corso della conferenza stampa post partita, mister Baldini ha parlato senza mezzi termini di un problema di natura mentale della squadra, che non riesce a trasferire in campionato il lavoro settimanale. Le soluzioni adottate dal tecnico di Massa – che ha un bilancio di un punto in cinque partite – finora non sono servite a nulla. E martedì prossimo sul campo della Pianese mancheranno pure gli squalificati Mignanelli e Antenucci. È triste e frustrante ammetterlo, ma adesso la priorità è diventata evitare l’ultimo posto.

