Playoff Serie C: Ternana, Vicenza, Cerignola e Pescara avanzano in semifinale

Pronostici rispettati nei quarti di finale dei playoff di serie C, che hanno premiato le tre seconde della classe al termine della regular season e il Pescara. La Ternana ha ribaltato il risultato dell’andata, battendo 2-0 la Giana Erminio, che ha resistito per 75 minuti per poi affondare sotto i colpi di Ferrante e Casasola.

Ad attenderla in semifinale c’è il Vicenza di mister Vecchi, vittorioso al Menti contro il Crotone per 1-0 con rete di Ferrari. Partita spettacolare tra Cerignola e Atalanta Under 23, che al Monterisi hanno dato vita a una gara ricca di emozioni. Nerazzurri in vantaggio con Ceresoli, poi i padroni di casa hanno ribaltato la situazione con Salvemini e Volpe. Nel finale la Dea ha realizzato il 2-2 con Vavassori, ma il pareggio ha regalato la qualificazione ai pugliesi in quanto testa di serie. In semifinale il Cerignola affronterà il Pescara, che all’Adriatico ha bissato il successo dell’andata contro la Vis Pesaro: 2-0 il risultato per la squadra del tecnico Baldini con reti di Tonin e Ferraris.

Intanto, la Lucchese è stata dichiarata fallita dal Tribunale.