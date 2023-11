Portiere, regista e punta. Restyling Spal sul mercato

Intervenendo dopo la gara casalinga persa col Pontedera, Filippo Fusco ha ammesso le proprie responsabilità nella costruzione della squadra, assicurando che a gennaio la società biancazzurra interverrà sul mercato per rinforzare l’organico. Il direttore tecnico ha sostanzialmente escluso la possibilità di effettuare una vera e propria rivoluzione, lasciando invece intendere che gli innesti saranno mirati e funzionali all’economia del gioco della Spal. All’inizio del mercato di riparazione manca oltre un mese, quindi parlare di vere e proprie trattative è prematuro. Ma si possono senza dubbio prevedere le mosse dell’area tecnica, che lavorerà con l’obiettivo di regalare a mister Colucci almeno quattro pedine in grado di spostare gli equilibri di una squadra che finora ha deluso ogni aspettativa.

L’unico reparto nel quale non si prevedono movimenti di primo piano è la difesa, già puntellata qualche settimana fa con l’arrivo di Bassoli. Tra i pali invece potrebbe cambiare qualcosa, perché né Del Favero né Alfonso stanno fornendo le giuste garanzie. La principale delusione naturalmente è l’ex portiere della Juventus, arrivato a Ferrara per giocare titolare e spodestato da Alfonso a causa di una serie di errori che la Spal ha pagato a caro prezzo. Anche Alfonso però non sta brillando, quindi non ci sarebbe da stupirsi se a gennaio arrivasse un altro numero 1.

È il centrocampo il reparto che ha bisogno del restyling più deciso, tanto che nella zona nevralgica del campo ci si aspettano due colpi importanti. Magari un regista e una mezz’ala. E poi un centravanti, in grado di coesistere con Antenucci, oppure dargli il cambio. Anche perché non era nei programmi iniziali costringere il numero 7 a giocare praticamente sempre dal primo all’ultimo minuto, pregiudicandone il contribuito qualitativo. Ovviamente qualcuno dovrà essere ceduto, ma su questo fronte la dirigenza si riserva si prendere una decisione al termine del girone di andata. Ma ci sono anche altri giocatori che Colucci non vede l’ora di avere a disposizione. Non si tratta di veri e propri acquisti, però poco ci manca considerando che di fatto il tecnico pugliese li ha potuti utilizzare soltanto per tre gare. Stiamo parlando di Siligardi e Dalmonte, due atleti attorno ai quali era stata costruita la squadra di Di Carlo e finiti ko prima di riuscire a lasciare il segno.

Siligardi aveva iniziato la stagione in maniera incoraggiante per poi calare vistosamente, fino all’infortunio rimediato nel corso della gara con la Fermana. Lo stesso giorno dello stop di Dalmonte, che al contrario stava cominciando ad ingranare dopo una partenza col freno a mano tirato a causa della preparazione deficitaria effettuata nel Vicenza. Sarà interessante verificare in che modo Colucci intenderà utilizzarli, considerando che entrambi erano stati ingaggiati per agire in un tridente che l’allenatore ha ben presto accantonato. Il mercato è già nei pensieri di dirigenti e tifosi, ma prima ci sono cinque partite da giocare che inevitabilmente condizioneranno le scelte di gennaio. Stefano Manfredini