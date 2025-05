Protesta ultras: Spal senza tifosi allo stadio Chinetti, ma venduti oltre 320 biglietti

Come è noto, gli ultras hanno deciso di mantenere fede alla propria linea. Scegliendo di non entrare allo stadio Chinetti in segno di protesta contro le seconde squadre, come accaduto in campionato. Ma sugli spalti dell’impianto di Solbiate Arno la Spal sarà comunque supportata da numerosi tifosi. Alle 20 di ieri non era ancora arrivato il dato definitivo, però nel primo pomeriggio era stata superata quota 320 biglietti venduti per il settore ospiti.

PLAYOUT E PLAYOFF. Non si gioca solo a Solbiate Arno. Oggi infatti si disputano tutte le gare di andata dei playout di serie C, complessivamente cinque. Si parte alle 15 con l’unica partita del girone C: Messina-Foggia. Alle 17,30 tocca a Pro Patria-Pro Vercelli, mentre il piatto forte verrà servito alle 20 con ben tre incontri: Caldiero Terme-Triestina, Sestri Levante-Lucchese e Milan Futuro-Spal. Le cinque gare verranno disputate agli stessi orari anche sabato prossimo, naturalmente a campi invertiti. I playout coinvolgono le squadre classificate dal 19° al 16° posto di ogni girone. Gli incroci opporranno le penultime alle quintultime e le terzultime alle quartultime, scontri di andata e ritorno con la seconda partita sul campo della squadra meglio classificata. Non sono previsti in nessun caso tempi supplementari e calci di rigore. I playoff invece sono arrivati al primo turno della fase nazionale. Si comincia domani con le seguenti gare di andata: Atalanta Under 23-Torres, Giana Erminio-Monopoli, Catania-Pescara, Crotone-Feralpisalò, Vis Pesaro-Rimini.