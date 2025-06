Rinascita Spal: l'amministrazione comunale valuta progetti e proprietà affidabili

La rinascita della Spal è nelle mani dell’amministrazione comunale, che prossimamente sarà chiamata a scegliere il progetto più convincente. Ma soprattutto la proprietà più seria e affidabile a cui affidare il club biancazzurro, precipitato nei dilettanti a causa di una gestione scellerata. Alla porta del sindaco Fabbri e dell’assessore Carità stanno bussando in parecchi, soprattutto imprenditori provenienti da altre province e regioni attirati dalla chance di mettere le mani su una società gloriosa come la Spal. Sarebbero invece in netta prevalenza ferraresi gli sponsor alle spalle della X Martiri, che come è noto sta valutando con molta attenzione la possibilità di cedere la propria matricola alla Spal gettando le basi per una ripartenza biancazzurra sul modello di quella avvenuta 12 anni fa grazie alla Giacomense.

In questo caso la Spal non avrebbe il vantaggio non indifferente di scalare una categoria come accaduto nel 2013, ma ci sarebbe comunque più di un beneficio derivante da questa operazione. Innanzitutto, il fatto che la società di Porotto militi in Promozione non precluderebbe l’opportunità di iscriversi in Eccellenza (presentando una fideiussione da 100mila euro). L’esperienza in campo dilettantistico regionale della dirigenza – che andrebbe naturalmente adeguata al nuovo contesto – può rappresentare un valore aggiunto, così come la presenza di un settore giovanile di ottimo livello con circa 300 tesserati. Con selezioni che partecipano da anni con buoni risultati ai campionati regionali, tornei ai quali una Spal nuova di zecca non potrebbe prendere parte. Un altro punto forte della X Martiri sono le strutture: il centro sportivo di Porotto è tra i più attrezzati in circolazione (quattro campi da calcio, due dei quali di dimensioni regolamentari), e diventerebbe parte integrante del progetto Spal assieme a quello di via Copparo e allo stadio Mazza.

A proposito, i diretti interessati ribadiscono il concetto: senza la possibilità di utilizzare centro sportivo Fabbri e impianto di corso Piave l’operazione non partirebbe nemmeno. Ma questo probabilmente vale per tutte le cordate o presunte tali che hanno messo nel mirino il club biancazzurro.

L’indiscrezione sul forte interessamento della X Martiri alla rinascita della Spal naturalmente ha fatto rumore. Suscitando curiosità, ma anche perplessità. A Porotto da un lato si avvertono l’entusiasmo e l’orgoglio di poter contribuire alla ripartenza del club che rappresenta l’intera città e che ha scritto pagine importanti del calcio italiano, dall’altro emergono il dispiacere e il timore di perdere la propria identità e i frutti del lavoro effettuato nel corso degli anni. Un po’ come accadde una dozzina di anni fa a Masi San Giacomo, dove addirittura un piccolo paese era riuscito a mettere radici tra i professionisti. Stavolta si partirebbe da più in basso, ma la X Martiri è convinta di avere le carte in regola per farcela, facendo leva su idee chiare e un gruppo di imprenditori ferraresi (ma non solo) che garantirebbe le risorse necessarie per vincere subito il campionato di Eccellenza.

Obiettivo imprescindibile per chi ha intenzione di prendere il timone della Spal.

Stefano Manfredini