Ritorno in campo per Bidaoui: Baldini prepara la sfida contro il Gubbio

Allo stadio Benelli mister Baldini ha utilizzato per la prima volta Bidaoui, che non giocava da oltre tre mesi. Per la precisione dallo scorso 18 gennaio contro il Sestri Levante, quando in panchina c’era ancora Dossena. Il tecnico di Massa invece ha preferito lasciare a riposo Paghera, pienamente recuperato ma ancora non nelle migliori condizioni. Ci si aspetta che l’ex centrocampista del Brescia possa rientrare domenica contro il Gubbio, per riprendere confidenza col campo in vista della doppia sfida playout. Filtrano notizie incoraggianti anche per Karlsson. Il centravanti islandese non è ancora pronto, ma non è esclusa la sua convocazione per l’ultima giornata di campionato. Inutile dire comunque che l’obiettivo dello staff tecnico è averlo a disposizione contro il Milan Futuro. Decisamente più lontano dal ritorno in campo invece Bassoli, che prosegue il percorso di recupero ma resta ai box. Oggi Antenucci e compagni si alleneranno alle 15,30 al centro sportivo Fabbri, mentre la rifinitura di domani è fissata per le 16 in via Copparo, sempre a porte chiuse. Vale la pena ricordare che la gara col Gubbio si disputerà domenica alle 16,30 allo stadio Mazza.