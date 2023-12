Sabato al mazza. Carraro e Rabbi vanno in diffida

Il giudice sportivo non ha squalificato alcun giocatore della Spal, ma in seguito alle ammonizioni rimediate nell’ultimo turno da Carraro e Rabbi, salgono a quattro i giocatori della squadra di Colucci nella lista dei diffidati. In precedenza avevano raggiunto quota quattro ammonizioni Arena e Puletto. Per questi quattro giocatori quindi al prossimo cartellino giallo scatterà automaticamente un turno di squalifica. Intanto, prosegue la prevendita dei biglietti per la gara con la Virtus Entella, in programma sabato alle 18,30 al Mazza. La vendita libera online e presso i punti vendita Vivaticket proseguirà fino al fischio d’inizio, inoltre dalle 16 del giorno della partita si potranno acquistare i tagliandi nelle biglietterie di corso Piave e via Cassoli.