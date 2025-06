Semifinale scudetto Under 17: Ternana supera Spal ai supplementari

Finisce ai supplementari della semifinale scudetto il sogno dei ragazzi di mister Corsi di poter diventare i campioni del campionato di serie C, categoria Under 17. Parte forte la Spal in avvio: al 10’ è Garzetta a pescare bene Sermenghi in area, ma il colpo di testa dell’attaccante non impensierisce il portiere Cului. La Ternana risponde con cinismo e al 23’ trova il vantaggio: Di Curzio disegna una punizione perfetta per la testa di Forlini, che sovrasta tutti e batte Rabbi per lo 0-1.

Nel recupero del primo tempo arriva il meritato pareggio: Zucchini, ben servito in profondità, colpisce il palo a tu per tu con Cului ma è rapidissimo nel ribadire in rete l’1-1. Il secondo tempo si apre con un nuovo colpo della Ternana: Di Curzio si ripresenta sul punto di battuta e da posizione defilata firma il 2-1. I ragazzi di mister Corsi non mollano e all’82’ rimettono tutto in equilibrio: Camarà spizza di testa un pallone invitante sul secondo palo dove Ruffino è il più lesto ad arrivare e a firmare il 2-2.

Si va ai supplementari, dove la Ternana colpisce ancora: Dezio sfrutta un rimpallo favorevole e conclude a rete, trovando una deviazione che mette fuori causa Rabbi per il 3-2.