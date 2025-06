Serie C: Brescia, Lucchese e Spal escluse, Caldiero Terme e Pro Patria riammesse

Brescia, Lucchese e Spal sono le uniche società di serie C escluse dal prossimo campionato. Brescia e Lucchese non hanno nemmeno presentato la domanda di iscrizione, consentendo a Caldiero Terme e Pro Patria – perdenti ai playout – la riammissione in Lega Pro. Il caso della Spal invece è diverso, perché il club di via Copparo ha inviato una documentazione incompleta. Regalando di fatto la serie C alla seconda squadra dell’Inter, che non avrebbe avuto diritto a partecipare al torneo se la Spal non avesse presentato la domanda come Brescia e Lucchese. Un regolamento quantomeno controverso, che la scorsa stagione permise al Milan Futuro di sbarcare in Lega Pro a spese dell’Ancona. Fino a martedì 17 giugno la Spal potrà presentare un ricorso contestando la bocciatura della Covisoc, in attesa del Consiglio Federale di giovedì 19 giugno. In realtà però dalle parti di via Copparo il giorno più importante si profila lunedì 16 giugno, quando si svolgerà il Consiglio di Amministrazione che potrebbe chiarire il futuro della Spal di Joe Tacopina. A proposito, l’avvocato di New York si trova in Italia, però non è previsto un suo arrivo a Ferrara. E il Cda si svolgerà in call conference.

