Serie C: Cosenza retrocesso, Dolomiti Bellunesi e Siracusa promosse

In attesa dei verdetti di playoff e playout, il prossimo campionato di serie C continua a prendere forma. Dalla cadetteria ieri è retrocesso aritmeticamente il Cosenza, che a due giornate dalla fine della regular season non ha più la possibilità di agganciare il treno dei playout.

Niente da fare per i calabresi dell’ex spallino Zilli, uno degli ultimi ad arrendersi con due gol e un assist nelle ultime quattro giornate. In questo momento retrocederebbero direttamente in Lega Pro pure Cittadella e addirittura Sampdoria, ma restano ancora due turni per recuperare.

Dolomiti Bellunesi e Siracusa invece hanno vinto i rispettivi gironi di serie D (C e I) e sono le ultime due società a staccare il pass per la serie C.

Ecco le altre sette promosse dalla quarta serie: Bra, Ospitaletto, Forlì, Livorno, Sambenedettese, Guidonia Montecelio e Casarano.

Tornano quindi nei professionisti piazze storiche come Livorno e San Benedetto del Tronto, che si spera possano incrociare la Spal nel prossimo campionato di serie C.