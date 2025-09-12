Servono centravanti e presidente. Spal, il bomber ancora non si vede. E la società tace su molti aspetti

La stagione entra nel vivo, eppure la Spal - strafavorita del campionato di Eccellenza secondo bibbie e vangeli calcistici - è ancora senza un bomber, e sta iniziando a pagarlo caramente. Tre partite interne (due di Coppa, una di campionato) contro altrettante matricole dovevano servire a generare fiducia ed entusiasmo e si sono invece concluse con una vittoria al 95’, una sconfitta al 95’ e un pareggio. A Ferrara Fratta e Comacchiese hanno fatto picnic tornando a casa ricaricate, e più in generale nelle quattro gare ufficiali fin qui disputate la Spal ha segnato 4 gol così distribuiti: un calcio di rigore (Carbonaro col Fratta), due inserimenti di centrocampisti (Malivojevic a Santarcangelo e Cozzari col Mesola) e l’unica rete di una punta su azione con Gaetani. Dunque è molto evidente cosa manca: mancano realizzatori offensivi. Lo si poteva immaginare, vedendo il roster e l’assenza di centravanti che tuttora colpevolmente perdura. Il povero Di Benedetto sta facendo quel che può. Ha rassodato la difesa, imbattuta e abbastanza immune da pericoli negli ultimi 180’; ha regalato buoni sprazzi di gioco organizzato (ottima la ripresa con la Comacchiese), con riferimenti puntuali che si ripetono e fan quindi parte del bagaglio di squadra.

Ma se non c’è il goleador, non c’è il goleador: c’è poco da fare. Tra Santarcangelo e Comacchiese, nelle ultime due partite la Spal ha creato complessivamente 15 limpide occasioni, ma si è fermata a un solo centro. E qui è difficile capire la strategia della società. Sicuramente non è il ds Antenucci a voler tardare questa mossa, perchè Mirco da ex attaccante conosce bene l’importanza di questa pedina. La Spal vuol vincere, deve vincere il campionato. Sembra attrezzarsi per la bisogna, ma lascia indietro il ruolo più importante di tutti. Se c’è da aspettare che Cesario si riprenda da infortunio, logica impone che nell’attesa si tesseri altro centravanti collaudato in grado di supplire alla sua assenza e anche al suo ingresso in forma. Ad esempio, era stato provato Chinellato: era una opportunità. Invece la Spal tessera un 2004, Gabriele Mazza, che però quando è chiamato in causa si rivela ancora acerbo, tanto che Di Benedetto gli preferisce non senza ragione il 36enne Carbonaro fuori ruolo. Sarebbe interessante che fosse la società ad esprimersi sui motivi di questa impasse: il tecnico può spiegare fino a un certo punto, ma in materia non può che rimandare al club. Sarebbe importante chiarire, offrendo anche una prospettiva temporale: almeno si saprebbe quanta sofferenza realizzativa si debba ancora patire.

Al momento il percorso della Spal in fatto di numero 9 è davvero inspiegabile. Già che ci siamo, ci sarebbero altre cosucce da spiegare sul fronte societario, giusto per fare chiarezza una volta per tutte sui "sospesi". Si attende la nomina del presidente, che il patron Molinari nella sua rapida apparizione ferrarese aveva preannunciato come figura non necessariamente locale ma presente sul territorio. Al momento però ci son solo un direttore generale, Bruno Pradines, e il ds Antenucci. In compenso sono molto assiduamente presenti sia l’artefice dell’ingresso degli argentini, il procuratore Pier Paolo Triulzi, che il suo collaboratore Giuseppe Piraino. Il primo è gran conoscitore del calcio argentino, il secondo è esperto dei campionati dilettantistici particolarmente ferrato sui gironi meridionali, e ha la procura di Prezzabile, Gabriele Mazza e Carbonaro. E’ tra queste figure che sarà nominato il presidente? Si può ora dare definitività a un organigramma ancora un po’ vago, in modo da poter capire cosa è in capo a chi? Un po’ di chiarezza è indispensabile per partire col piede giusto. Dover ripartire da zero in breve tempo ha reso tutto difficile, ma sarebbe ora che la società sciogliesse questi nodi. Centravanti über alles, in ordine di urgenza…

Mauro Malaguti