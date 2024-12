Settore giovanile. L’under 16 di Schiavon va in fuga

È stato un weekend prenatalizio da ricordare per il settore giovanile della Spal, che ha messo a segno un eccezionale filotto di vittorie dalla Primavera all’Under 14. Della squadra di Pedriali che si è imposta sul campo della Feralpi Salò abbiamo già parlato, quindi accendiamo i riflettori sulle altre selezioni. A partire dalla Spal Under 17 di mister Corsi, che ha superato 3-0 il Trento con reti di Zucchini, Falcinelli e Tony consolidando il primo posto a +1 sulla Virtus Verona, +2 sulla Feralpi Salò, +3 sulla Triestina e +4 sul Vicenza, peraltro con una partita da recuperare.

Ha fatto letteralmente il vuoto alle proprie spalle la Spal Under 16 di mister Schiavon, che ha chiuso il girone di andata passando di misura sul campo della Vis Pesaro (0-1 con rete di Minotti). Con questo successo i biancazzurri arrivano al giro di boa in vetta alla classifica, a +8 sul Vicenza che ha perso le ultime tre gare.

Infine, la Spal Under 15 ha battuto 3-2 il Trento con reti di Guiducci, Dalmonte e Paesanti e la Spal Under 14 ha vinto a San Marino con un pirotecnico 3-4 con gol di Aldini, Faccioli, Ferracini e Marzullo.