Si prosegue anche oggi con l’80% di sconto. Spal Store preso d’assalto in via Mazzini. Sconti del 70%, subito 300 prenotazioni

Magliette, tute, pantaloncini, giacconi, cappellini, calze, gadget e tanto alto. Tutto rigorosamente griffato Spal srl. È scattata ieri mattina presso lo store di via Mazzini 28/30 la liquidazione giudiziale dell’abbigliamento della società che fu di Joe Tacopina, con oltre 3mila capi scontati dal 70% all’80% rispetto al prezzo del cartellino. Un’occasione che tanti tifosi e appassionati non si sono lasciati scappare, affollando il negozio nel centro storico di Ferrara dalle 9, quando è cominciata la vendita. L’ingresso è libero, ma è regolamentato attraverso prenotazione telefonica al 335-1807018, online sul sito www.asteferrara.it e distribuzione numero all’ingresso. Di fatto, possono varcare la porta dello store 20 persone ogni mezz’ora dalle 9 alle 17 con orario continuato. All’apertura era anche presente il curatore fallimentare Aristide Pincelli, che aveva già registrato 300 prenotazioni soltanto per il primo giorno. Oggi si prevede l’arrivo di tanti altri capi di abbigliamento, comprese diverse maglie da gioco utilizzate dai calciatori della Spal nel corso delle partite. Maglie e pantaloncini sono tra gli articoli più venduti, anche se poi dipende anche dalle taglie disponibili. Se ieri lo sconto era del 70%, oggi si arriva all’80%.