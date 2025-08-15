"Soddisfatto, dopo dieci giorni di lavoro"

"Siamo al venti per cento della preparazione, ma al momento mi considero soddisfatto". Stefano Di Benedetto non usa perifrasi sotto il sole, dopo il primissimo impegno della sua squadra. "Abbiamo nelle gambe appena dieci giorni di allenamenti e molti sono state sedute doppie, per cui più di così non potevo pretendere – continua l’allenatore –. Ho visto messi in pratica i miei principi di gioco: in possesso palla la squadra ha lavorato bene, è stata propositiva e ha dominato. In non possesso è importante attaccare i difensori avversari per impedire loro la giocata comoda e per riconquistare palla in alto. Se corriamo bene in quei 6 metri appena perdiamo palla, ci evitiamo di dover poi arretrare di 60. Lo chiedo e in certe situazioni lo abbiamo fatto bene. Ci è mancata solo un po’ di brillantezza negli ultimi 20 metri, ma è normale. Ora concedo a tutti due giorni di riposo e poi riprenderemo con la settimana tipo in vista della Coppa".

Chinellato, esperto centravanti con anni di C alle spalle visto all’opera nella ripresa, può essere l’atteso centravanti? Cesario lavora con voi? "Può essere, stiamo valutando, potremmo anche giocare con due numeri 9. C’è qui anche Cesario, che è fermo ora per un infortunio: uno dei due può essere tesserato. Ho visto bene oggi Gabriele Mazza, che ha segnato due gol nel terzo tempo. E’ un ragazzo che mi piace: conosce la profondità come ha dimostrato sulla sua prima rete, ed è un volonteroso, uno che riaggredisce subito come piace a me. Carbonaro può fare il 9 come oggi ma è più utile se può anche legare il gioco manovrando sull’esterno".

Siete in tanti: una trentina… "Sì, sono arrivati anche un gruppetto di argentini, tra i quali ho schierato i due Chozarreta, e il difensore serbo Stoskovic, che ha segnato su piazzato come avevamo provato ieri. E’ il momento delle scelte, per avere la possibilità di lavorare coi giocatori che avrò durante l’anno".

Iglio capitano: toccherà sempre a lui? "E’ un leader, come lo sono anche Dall’Ara e Ricci, e può toccare a lui anche perché si è presentato qui molto bene dopo essersi allenato a fondo in estate. Ci teneva a farsi trovare pronto. Ringrazio anche la gente, 3-400 spettatori la mattina di Ferragosto sono un bel segnale e testimoniano come, se si ama una maglia, la si segue in ogni categoria". Ecco, per venire loro incontro, si spera che alla prossima uscita di mercoledì contro il Granamica (17.30, ancora al Centro Fabbri) si possano raccattare almeno undici maglie coi numeri, perché così per il pubblico conoscere e apprezzare i singoli calciatori e seguire la partita non è facile.

Mauro Malaguti