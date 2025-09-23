Solo la Spal di Gibì vinse senza un bomber. Anche le statistiche dicono che serve di più

Nella stagione 1991-92, la mitica Spal di Gibì Fabbri conquistò la promozione in serie B senza un vero e proprio goleador. Quella squadra risultò nettamente la più prolifica del campionato senza giocatori in doppia cifra: i centrocampisti Bottazzi e Zamuner segnarono nove reti ciascuno, Mezzini sette e Labardi sei. Si tratta però di un’eccezione, perché le formazioni vincenti quasi sempre possono contare su un bomber di riferimento e magari anche si una spalla in grado di andare a segno con continuità.

Le ultime due formazioni spalline capaci di effettuare il salto di categoria – entrambe guidate da Leonardo Semplici – ne rappresentano il classico esempio. Esattamente 10 anni fa, nel campionato di serie C 2015-16 i biancazzurri arrivarono davanti a tutti trascinati dai gol di Cellini, Finotto e Zigoni che firmarono rispettivamente 17, 11 e 11 reti. La stagione successiva, in serie B la Spal concesse il più clamoroso dei bis aggiudicandosi la cadetteria con Antenucci capocannoniere a quota 18 gol e Zigoni capace di arrivare ancora a 11.

Senza dimenticare Floccari che ne realizzò sette giocando metà campionato. Anche in serie A la Spal ha avuto bisogno di un attaccante di riferimento per centrare la salvezza: nella stagione 2017-18 Antenucci andò a segno 11 volte e Paloschi sette, mentre nel 2018-19 Petagna arrivò addirittura a quota 16. Petagna riuscì a raggiungere la doppia cifra (12 gol) anche nel campionato 2019-20, però nella stagione condizionata anche dalla pandemia praticamente nella Spal segnava solo lui e le sue reti non bastarono per evitare la retrocessione in serie B.

Dal 2020 a oggi praticamente ogni anno il tema della punta è stato di grandissima attualità. Nella stagione 2020-21 la squadra guidata prima da Marino e poi da Rastelli fallì addirittura l’accesso ai playoff anche a causa dell’assenza di un bomber: il miglior marcatore fu Valoti (11 gol), di professione mezz’ala, mentre Paloschi si fermò a sette. Nel campionato di serie B 2021-22 i più prolifici (Colombo e Mancosu) non andarono oltre le sei reti ciascuno. La stagione successiva Moncini raggiunse quota nove gol, non abbastanza per scongiurare la catastrofica retrocessione, anche a causa del disastroso rendimento di La Mantia.

In Lega Pro la Spal è tornata ad aggrapparsi ad Antenucci, che nonostante la carta di identità ingiallita ha segnato cinque nella stagione 2023-24 (miglior marcatore assieme a Dalmonte) e 11 l’anno scorso. Ora però Ante7 è seduto dietro alla scrivania, e quello del gol è tornato ad essere un problema di non poco conto.

Stefano Manfredini