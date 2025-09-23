Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. SPAL
  4. Solo la Spal di Gibì vinse senza un bomber. Anche le statistiche dicono che serve di più

Solo la Spal di Gibì vinse senza un bomber. Anche le statistiche dicono che serve di più

Nel ’92 l’eccezione coi 9 gol a testa di Bottazzi e Zamuner. Con Semplici il top fu Cellini con 17 e Antenucci l’anno dopo con 18

di STEFANO MANFREDINI
23 settembre 2025
Luca Senigagliesi (Foto Bp)

Luca Senigagliesi (Foto Bp)

XWhatsAppPrint

Nella stagione 1991-92, la mitica Spal di Gibì Fabbri conquistò la promozione in serie B senza un vero e proprio goleador. Quella squadra risultò nettamente la più prolifica del campionato senza giocatori in doppia cifra: i centrocampisti Bottazzi e Zamuner segnarono nove reti ciascuno, Mezzini sette e Labardi sei. Si tratta però di un’eccezione, perché le formazioni vincenti quasi sempre possono contare su un bomber di riferimento e magari anche si una spalla in grado di andare a segno con continuità.

Le ultime due formazioni spalline capaci di effettuare il salto di categoria – entrambe guidate da Leonardo Semplici – ne rappresentano il classico esempio. Esattamente 10 anni fa, nel campionato di serie C 2015-16 i biancazzurri arrivarono davanti a tutti trascinati dai gol di Cellini, Finotto e Zigoni che firmarono rispettivamente 17, 11 e 11 reti. La stagione successiva, in serie B la Spal concesse il più clamoroso dei bis aggiudicandosi la cadetteria con Antenucci capocannoniere a quota 18 gol e Zigoni capace di arrivare ancora a 11.

Senza dimenticare Floccari che ne realizzò sette giocando metà campionato. Anche in serie A la Spal ha avuto bisogno di un attaccante di riferimento per centrare la salvezza: nella stagione 2017-18 Antenucci andò a segno 11 volte e Paloschi sette, mentre nel 2018-19 Petagna arrivò addirittura a quota 16. Petagna riuscì a raggiungere la doppia cifra (12 gol) anche nel campionato 2019-20, però nella stagione condizionata anche dalla pandemia praticamente nella Spal segnava solo lui e le sue reti non bastarono per evitare la retrocessione in serie B.

Dal 2020 a oggi praticamente ogni anno il tema della punta è stato di grandissima attualità. Nella stagione 2020-21 la squadra guidata prima da Marino e poi da Rastelli fallì addirittura l’accesso ai playoff anche a causa dell’assenza di un bomber: il miglior marcatore fu Valoti (11 gol), di professione mezz’ala, mentre Paloschi si fermò a sette. Nel campionato di serie B 2021-22 i più prolifici (Colombo e Mancosu) non andarono oltre le sei reti ciascuno. La stagione successiva Moncini raggiunse quota nove gol, non abbastanza per scongiurare la catastrofica retrocessione, anche a causa del disastroso rendimento di La Mantia.

In Lega Pro la Spal è tornata ad aggrapparsi ad Antenucci, che nonostante la carta di identità ingiallita ha segnato cinque nella stagione 2023-24 (miglior marcatore assieme a Dalmonte) e 11 l’anno scorso. Ora però Ante7 è seduto dietro alla scrivania, e quello del gol è tornato ad essere un problema di non poco conto.

Stefano Manfredini

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Spal

Continua a leggere tutte le notizie di sport su