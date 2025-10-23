Solo quattro reti al passivo. Così è nata la Spal capolista

Quando ancora nessuno a Ferrara lo conosceva, raccogliendo informazioni dagli addetti ai lavori, mister Di Benedetto veniva descritto come un tecnico con una certa predilezione per il calcio offensivo. L’allenatore siciliano effettivamente ha costruito – assieme alla società – una squadra a trazione anteriore, funzionale al 4-3-3 che aveva in mente. Dopo una partenza all’insegna delle polveri bagnate, i gol degli attaccanti stanno arrivando. Ma è fuori discussione che le note più positive della Spal dall’inizio della stagione a oggi siano arrivate dalla fase difensiva. È grazie alla solidità della retroguardia se i biancazzurri hanno trovato le prime vittorie contro Young Santarcangelo, Massa Lombarda e Comacchiese: quando si segna col contagocce bisogna blindare la propria porta, e così è stato. La Spal ha la difesa meno battuta del campionato con quattro reti al passivo in otto giornate, ma forse il dato più significativo è relativo alle cinque gare su otto che i biancazzurri hanno chiuso mantenendo la porta inviolata. Estendendo lo sguardo alla Coppa Italia, su 11 partite ufficiali disputate dall’inizio della stagione, Giacomel e Luciani sono rimasti imbattuti addirittura sette volte.

Una Spal con una difesa così ermetica non si vedeva da tanti anni, e anche se stiamo parlando di Eccellenza vale la pena sottolineare il lavoro che tutti i reparti svolgono per proteggere la porta. Tornando a concentrare l’attenzione sul campionato, erano 10 anni esatti che i biancazzurri non cominciavano il torneo di riferimento lasciando a secco le squadre avversarie cinque volte nei primi otto turni. Era la stagione 2015-16, quella della promozione in serie B della squadra di Semplici che iniziò la propria avventura conservando l’imbattibilità di Branduani contro Lucchese, Rimini, Pontedera, Prato e Siena. Negli anni successivi, è stata la squadra di Marino nel campionato di serie B 2020-21 quella che ha avuto il miglior impatto sotto questo punto di vista, con quattro clean sheet nelle prime otto giornate contro Monza, Reggina, Salernitana e Pescara. La scorsa stagione invece la Spal di Dossena sul fronte dei gol al passivo è stata un disastro, con la prima gara senza reti incassate arrivata proprio all’ottava giornata sul campo del Rimini. Più in generale, la Spal 2024-25 ha subito almeno un gol 13 volte nelle prime 14 giornate: numeri da incubo, che per fortuna quest’anno non si stanno registrando. Di Benedetto è stato anche bravo a individuare quasi immediatamente i titolari, schierando davanti a Giacomel una granitica linea di quattro difensori composta da Iglio, Dall’Ara, Mambelli e Mazzali che partita dopo partita stanno perfezionando ulteriormente i meccanismi di un reparto che rappresenta una certezza e induce a guardare con ottimismo al prosieguo della stagione.

Stefano Manfredini