Spal 2024-25: Salvezza ai Playout e Futuro Incerto per Casella e Baldini

È durata poco meno di 10 mesi e mezzo la stagione 2024-25 della Spal, iniziata lo scorso 8 luglio col primo allenamento al centro sportivo Fabbri e terminata ieri con l’ultimo giorno di scuola, coi saluti di rito, qualche pacca sulle spalle e il tradizionale rompete le righe. Una stagione che non può non considerarsi negativa su tutta la linea, per fortuna conclusa col lieto fine della salvezza centrata ai playout. Ora si apre una fase di riflessione, finalizzata a valutare innanzitutto le posizioni del direttore sportivo Casella e di mister Baldini, entrambi con un altro anno di contratto, ma evidentemente in discussione come tutta la squadra. La palla passa naturalmente alla proprietà, chiamata a prendere le decisioni più importanti in tempi brevi. La scorsa stagione si perse un mucchio di tempo per la scelta di direttore generale, direttore sportivo e allenatore, un errore che la Spal non può permettersi di ripetere. Prevedibilmente il futuro della Spal si deciderà attraverso ‘call conference’ tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove è tornato anche Marcello Follano. Il principale partner del presidente Tacopina ha assistito alla doppia sfida playout col Milan Futuro senza rilasciare dichiarazioni, se non attraverso un post telegrafico su Instagram.

Sui social è apparso anche un post di Blake Butler, direttore operativo di Altivest Capital, il fondo con sede in Florida partner del club biancazzurro. Butler si è complimentato per l’obiettivo salvezza raggiunto dalla squadra nel primo anno di partnership di Altivest Capital, lasciando chiaramente intendere che il fondo americano che ha in Michael Junco il Ceo e presidente resterà al fianco della Spal anche la prossima stagione. A differenza di Follano però, si tratta di partner che non sono mai stati presentati ufficialmente dalla società di via Copparo, dove quantomeno il direttore generale Carra continuerà a lavorare per la Spal 2025-26.

TESSERA DEL TIFOSO. A partire da questa settimana, cambiano gli orari di sottoscrizione della Spal Card. I tifosi interessati possono effettuare la sottoscrizione dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30. La Spal Card può essere richiesta presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura. Questi orari resteranno validi fino a nuova comunicazione, poi in prossimità della campagna abbonamenti verranno indicati eventuali aggiornamenti relativi a giorni e orari di apertura.

Stefano Manfredini