Spal a galla col rendimento in trasferta. Al Mazza la vittoria manca da quattro mesi

Dopo essere finalmente tornata alla vittoria dopo otto gare di astinenza, la Spal ha il dovere di spezzare un altro incantesimo: fare bottino bottino pieno allo stadio Mazza dopo quasi quattro mesi. Sta diventando grottesco e inaccettabile il ruolino di marcia dei biancazzurri davanti ai proprio tifosi, che non festeggiano i tre punti dallo scorso 23 novembre contro la Torres. Da quel momento, in corso Piave Antenucci e compagni hanno inanellato una lunghissima serie negativa, con un bilancio di due pareggi e cinque sconfitte nelle ultime sette gare casalinghe. Peraltro contro squadre abbordabili come Perugia, Sestri Levante, Milan Futuro e Campobasso, oltre alle più quotate Vis Pesaro, Rimini e Arezzo. Sono diverse stagioni che la Spal fatica tantissimo a fare la differenza allo stadio Mazza, ma quest’anno si sta battendo ogni record negativo. Per fortuna in trasferta la squadra guidata prima da Dossena e poi da Baldini ha racimolato qualche punto in più, per la precisione 18 in 16 gare.

Con una media di 1,13 punti a partita, nella classifica che prende in considerazione soltanto le partite fuori casa la Spal è dodicesima. Meglio di Ascoli, Campobasso, Gubbio e Perugia, oltre a tutte le altre che lottano per non retrocedere. Il discorso cambia radicalmente in casa, con 13 punti in 15 gare, 0,87 di media e un trend che non lascia immaginare nulla di buono. Soltanto Milan Futuro, Sestri Levante e Legnago Salus, tre formazioni che non possono contare su vere e proprie tifoserie e giocano le proprie partite davanti a poche centinaia di spettatori, hanno fanno peggio nei turni casalinghi. E lunedì prossimo a Ferrara arriverà la Ternana, guarda caso la squadra che in trasferta ha la media punti più alta del torneo, addirittura 2,07 con un bilancio di nove vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Quello che fa più impressione nei numeri dei rossoverdi lontano da Terni sono i gol al passivo: appena sette in 15 partite. Le Fere non appaiono quindi l’avversario ideale per rompere il tabù dello stadio Mazza, ma da qualche parte la Spal deve pur cominciare. E se si considera che l’ultima vittoria in casa i biancazzurri l’hanno conquistata contro una big come la Torres, tutto è possibile. A proposito, dopo quella con la Ternana la squadra di Baldini disputerà altre tre partite casalinghe di regular season contro Legnago Salus, Pontedera e Gubbio, ostacoli da superare nella marcia che porta alla salvezza.

Stefano Manfredini