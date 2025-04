Spal a Pesaro: Mister Baldini punta a migliorare la classifica e evitare l'ultima posizione

Mister Baldini, lunedì la Spal cercherà a Pesaro di migliorare la propria situazione di classifica in ottica play-out e di scongiurare l’ultima posizione?

"Sì, considerando che nelle ultime gare la Spal ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato sul campo. Vediamo di pareggiare le prestazioni fatte nelle ultime gare, di migliorare sotto porta, dove bisogna avere più cattiveria, e di giocare per vincere. Questa settimana abbiamo purtroppo avuto qualche problemino, Mignanelli è più grave di quanto si pensasse e non l’avremo a disposizione, non ci saranno Arena e Rao squalificati e abbiamo perso Bassoli per infortunio muscolare. In più abbiamo anche avuto qualche vittima del virus che sta girando".

Dovrà quindi modificare qualcosa nell’assetto tattico che scenderà in campo?

"Le soluzioni possono essere diverse per far fronte alle assenze. Se vogliamo mantenere quanto visto fino ad ora, dobbiamo cambiare qualcosa e una soluzione potrebbe essere riportare Nador dietro, oppure giocare a quattro o mettere Calapai come braccetto. Sta a me riuscire a capire quale sia la scelta migliore. Davanti alla difesa Nador e Awua davano un buon filtro e certezza in fase di non possesso… Dovrò fare un po’ di valutazioni".

Davvero non fa ipotesi di piazzamento play out o calcoli a sole due gare dal termine della stagione regolare?

"Lo potrei giurare, sono totalmente concentrato sul momento, nemmeno sulla partita, ma su ogni singolo allenamento. Due giorni prima della partita poi inizio a ragionare su palle inattive, avversari, non voglio sprecare energie a fare calcoli su di noi o sugli altri. Ogni domenica può poi cambiare molto in termini di posizioni".

Che gara sarà a Pesaro?

"Può ingannare il fatto che in termini di risultati la Vis sia un po’ in calo rispetto al girone di andata, nel quale ha fatto grandissime cose. Io e Stellone siamo amici, abbiamo giocato insieme a Genova, a Napoli, abbiamo vinto dei campionati insieme, abbiamo un ottimo rapporto. Loro hanno fatto un girone di andata importante se consideriamo la loro precedente annata, hanno fatto buone gare anche ultimamente, pur essendo stata sfortunati. La Vis è una squadra aggressiva e fisica, lavorano molto sulle seconde palle e lì dovremo essere bravi. Non ci aspetta una partita semplice".

Ha cercato di lavorare nello specifico per rendere più proficui i tentativi offensivi? "Quella che prima era la mia concentrazione quasi totale sulla fase di non possesso palla, ora si è trasferita sulla costruzione del gioco, per far calciare i nostri attaccanti in porta. Gli attaccanti, Molina, Antenucci, Parigini, si sono fermati anche durante l’ultimo allenamento per una fase supplementare di tiri in porta. Ci stiamo lavorando tanto".

Paghera torna a disposizione? "Rientra con noi al cento per cento. Da parte sua ho la massima disponibilità".

Toccherà ad uno tra El Kaddouri, Radrezza o Paghera al centro?

"El Kaddouri era in crescita, anche se è stato colpito dal virus questa settimana. Paghera è rientrato e Radrezza sta bene. E’ logico che parliamo di caratteristiche molto diverse tra loro. Avere Nador e Awua a metà campo o Radrezza e Parigini è del tutto diverso. Avevamo trovato una quadra giusta in fase di non possesso palla, dobbiamo mantenerla anche se abbiamo delle assenze".

Beatrice Bergamini