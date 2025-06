Spal a rischio: iscrizione in serie C appesa a un bonifico dagli USA

Ansia, agitazione, preoccupazione e inquietudine, ma anche rabbia e frustrazione. Sono i sentimenti che da ieri mattina animano i tifosi biancazzurri, alle prese con la minaccia concreta di una discesa negli inferi dei dilettanti che sembrava essere ormai alle spalle. Dopo la vittoria contro il Milan Futuro ai playout in molti avevamo tirato un grosso sospiro di sollievo per lo scampato pericolo, che invece si sta materializzando a bocce ferme. Sotto forma di mancata iscrizione al prossimo campionato di serie C. Proprio così, il termine è fissato per oggi alle 23,59 e ieri sera intorno alle 20 non risultava arrivato a destinazione alcun bonifico. Non si può certo aspettare l’ultimo minuto, perché la proprietà della Spal si trova negli Stati Uniti e ci sono da mettere in conto dei tempi tecnici che inevitabilmente rischiano di complicare le cose. Se fino allo scorso weekend dalle parti di via Copparo l’iscrizione al campionato era considerata poco più di una pratica da sbrigare, o comunque che non ci sarebbero stati problemi di natura economica per completare le operazioni, la situazione è cambiata in maniera radicale tra mercoledì e giovedì. E adesso il rischio di perdere la Lega Pro e sprofondare nei dilettanti è più concreto che mai.

Dagli uffici della sede biancazzurra ieri pomeriggio filtravano apprensione e turbamento, con la consapevolezza che la sopravvivenza della Spal e di tutto quello che ci gira attorno dipendono esclusivamente dall’invio del fatidico bonifico dagli Stati Uniti. Informalmente, risulta che il presidente Tacopina abbia comunicato che la proprietà si sta impegnando per effettuare l’operazione bancaria in tempo utile, per poi procedere all’iscrizione della società al campionato, però più passa il tempo e più la speranza di vedere un torneo di calcio dignitoso a Ferrara la prossima stagione si affievolisce. Ma quanti soldi servono per iscriversi in Lega Pro? La fideiussione quest’anno è raddoppiata rispetto a quella della scorsa stagione: 700mila euro, ai quali va aggiunta un’altra somma piuttosto consistente (tra i due e i tre milioni di euro) per rispettare tutti i parametri economici richiesti.

Dal centro sportivo Fabbri fanno sapere che le procedure burocratiche sono già state effettuate, e che non resta che aspettare il bonifico e incrociare le dita. La scorsa stagione la Spal si iscrisse in extremis, proprio l’ultimo giorno utile, ma in quel caso il denaro era arrivato a destinazione con un po’ di anticipo e non si erano ravvisati pericoli concreti di bucare una scadenza del genere. Stavolta invece lo spettro dei dilettanti è più vivo che mai, aleggiando beffardamente sulla nostra città come la sera della gara di ritorno dei playout. Riusciremo a scacciarlo anche questa volta?

Stefano Manfredini