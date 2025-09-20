Spal, assalto alla vetta in casa del Medicina

Seppur provvisoriamente, vincendo a Budrio contro il Medicina Fossatone la Spal balzerebbe in vetta alla classifica agganciando il Cava Ronco – ancora a punteggio pieno – a quota 9. Certo, domani le squadre che la precedono avranno la possibilità di ristabilire le distanze, ma trascorrere una notte al comando della graduatoria sarebbe comunque tanto importante quanto di buon auspicio per il prosieguo del campionato. Peraltro, nelle zone nobili della classifica questo turno propone due partite non banali: Castenaso-Cava Ronco e Young Santarcangelo-Mezzolara, quindi è evidente che fare bottino pieno allo stadio Zucchini assumerebbe un significato particolare oltre a mettere pressione alle squadre che sotto sotto meditano di contendere a Iglio e compagni la promozione diretta in serie D.

Come detto, si gioca sul campo neutro di Budrio (fischio d’inizio alle 15,30), in uno stadio Zucchini che sarà preso d’assalto dai tifosi biancazzurri come già accaduto due settimane fa a Santarcangelo di Romagna. Sugli spalti non c’è partita, e sulla carta non dovrebbe esserci nemmeno sul terreno di gioco. Ma la storia di questo avvio di campionato insegna a non dare nulla per scontato, anche perché domenica scorsa il Medicina Fossatone ha fatto lo sgambetto all’ambizioso Pietracuta e vuole giocarsela anche con la Spal. In via Copparo la vigilia della gara coi bolognesi è stata caratterizzata dal forfait di una pedina fondamentale come Malivojevic, bloccato dalla febbre. La mezz’ala di Scandiano, sempre titolare inamovibile nello scacchiere biancazzurro, aveva deciso la partita di Santarcangelo e servito un assist a Senigagliesi col Massa Lombarda. Per sostituirlo, mister Di Benedetto ha due possibilità: l’alternativa naturale sul centro-sinistra è Prezzabile, mentre Di Bartolo garantirebbe più equilibrio in fase di non possesso.

Non sembrano in discussione invece le altre maglie da titolare, che dovrebbero finire sulle spalle dei giocatori ai quali lo staff tecnico sta dando continuità. Quindi Giacomel in porta, Iglio, Dall’Ara, Mambelli e Mazzali in difesa, Cozzari e Ricci a centrocampo, Senigagliesi, Carbonaro e Barazzetta in attacco. Come sempre, molto dipenderà dalla Spal. Dall’approccio alla partita, dalla fame di conquistare i tre punti e dal desiderio di regalare una soddisfazione a un gruppo di tifosi che seguono la propria squadra con la stessa passione di una manciata di anni fa in serie A.

Stefano Manfredini