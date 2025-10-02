Spal, basta una rete per avanzare in Coppa

sant’agostino

0

spal

1

SANT’AGOSTINO (4-3-3): Costantino; Fiore, Gamberini (71’ Lenzi), Ribello, Roda; Frignani (63’ Ascanelli), Tassinari (85’ Sarti), Fedozzi; Simone (63’ Lisanti), Pierfederici, Bevilacqua (46’ Vanzini). All. Biagi.

SPAL ARS ET LABOR (4-3-3): Luciani; Mambelli (57’ Dall’Ara), Chazarreta M. (86’ Occhi), Casella, Mazzali; Prezzabile (79’ Barazzetta), Mazza L., Malivojevic; Chazarreta J. (63’ Senigagliesi), Mazza G. (71’ Cozzari), Carbonaro. All. Di Benedetto.

Arbitro: Biandronni di Forlì-Cesena.

Marcatori: 13’ p.t. Prezzabile.

Note: 1000 spettatori circa. Ammoniti Frignani, Mambelli, Malivojevic, Pierfederici, Cozzari, Ribello e mister Di Benedetto. Angoli 4-6.

Cambiano gli addendi individuali, non la somma: la Spal targata Ars et Labor rivince 1-0 sprecando occasioni su occasioni, e si qualifica come leader del suo girone alla seconda fase della Coppa Italia. Segnare più di una rete a gara sembra un sogno, senza goleador principe. In compenso la difesa continua a reggere bene, ed è imbattuta per la quinta volta su otto partite ufficiali. Di Benedetto ripresenta il 4-3-3 dopo la parentesi a cinque contro la Comacchiese, ma in campo ci sono solo tre titolari dell’ultima di campionato (Mambelli, Milos e Carbonaro, uno per reparto), più il portiere Luciani. Il Sant’Agostino si schiera in modo speculare. I biancazzurri vanno subito al tiro con Prezzabile, che al 2’ si vede fermare da una respinta di Costantino, ma i ramarri - per l’occasione in maglia arancione - replicano creando un grosso pericolo al 6’, quando nessun attaccante arriva in tempo su un invitante cross da sinistra. Al 13’ passa la Spal, da calcio piazzato: punizione di Leo Mazza, assist di testa di Marcos Chazarreta e tocco finale di Prezzabile. La nuova Spal ha predominio territoriale e più occasioni, ma il Sant’Agostino in contropiede è insidioso.

Gabriele Mazza, centravanti di serata, liscia un cross di Juan Chazarreta (27’) e spreca malamente su Costantino la più bella manovra della sua squadra (38’). L’argentino imbecca al tiro anche Malivojevic, sulla cui respinta Mazzali in fuorigioco serve Carbonaro per un raddoppio non valido. Sull’altro versante è Frignani a calciare alle stelle una bella occasione (35’). Primo tempo nel complesso abbastanza brioso, anche con le seconde linee in campo. Gli errori di Mazza sottolineano la perdurante mancanza di un bomber centrale di livello. Juan Chazarreta è vivacino in avanti, mentre Marcos denuncia qualche imbarazzo in più dietro.

Nella ripresa ancora la Spal in avanti: al 10’ e 11’ Costantino ferma i tiri di Prezzabile e Carbonaro, su cui Ribello salva alla disperata al 24’. Così il Sant’Agostino ha la grande occasione per il pareggio al 27’: il reattivo Luciani è bravissimo a sventare il colpo ravvicinato di Ascanelli. Ritenta Carbonaro al 35’, mentre Mazzali invoca invano un penalty al 37’. Tra i molti cambi la gara si trascina e Di Benedetto la chiude a 5-3-2 con Senigagliesi terzino per non correre altri pericoli. Così nel finale l’ultimo coro è per Eros Schiavon, mister scudettato delle giovanili 2024-25 presente in tribuna per l’occasione.

Mauro Malaguti