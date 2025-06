Spal: bocciata l'iscrizione dalla Covisoc, futuro incerto per il club di Tacopina

Comunicati ufficiali non ne sono arrivati, ma a quanto pare ieri la Covisoc ha bocciato la domanda di iscrizione presentata dalla Spal. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che la società presieduta da Joe Tacopina (foto) l’ha inviata senza le adeguate garanzie economiche e quindi da considerarsi irricevibile. Il club biancazzurro ha tempo fino al 17 giugno per presentare il ricorso in vista del Consiglio Federale fissato per il 19 giugno che decreterà ammissioni e bocciature definitive. Intanto, è ancora un grande punto interrogativo il futuro della Spal di Tacopina, il cui CdA dovrebbe riunirsi lunedì prossimo per decidere quale strada imboccare. Se tenere duro, pagando debiti, stipendi e dimostrando di essere in regola. Quindi tentando l’iscrizione al campionato di Eccellenza, facendo leva anche sulle convenzioni dello stadio Mazza e del centro sportivo Fabbri. Oppure passare all’unica alternativa: il fallimento della società, un’ipotesi che sembra sempre più probabile e che toglierebbe parecchi grattacapi al Comune di Ferrara.

s. m.