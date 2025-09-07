Spal, bonus già finiti in Romagna. Dopo la doccia fredda del debutto, a Santarcangelo per mettersi in moto

Siamo solo alla seconda giornata, ma la partita in programma oggi a Santarcangelo di Romagna (ore 15,30) rappresenta già uno snodo molto importante per il campionato della Spal. Lo scivolone di domenica scorsa contro il Fratta Terme impone infatti ai biancazzurri un’immediata inversione di tendenza, con una vittoria magari abbinata ad una prestazione convincente. In caso contrario sarebbe lecito cominciare a preoccuparsi. Ma in casa Ars et Labor tutti sono convinti che il ko rimediato al debutto sia stato soltanto un incidente di percorso di inizio stagione, e che già allo stadio Mazzola Iglio e compagni inizieranno a fare sul serio. Dimostrando di essere la squadra da battere non solo sulla carta, ma anche e soprattutto attraverso i risultati.

In settimana la Spal ha tesserato altri due argentini (non è ancora stato perfezionato l’ingaggio di bomber Cesario, ma si allena già coi nuovi compagni in via Copparo) e ha lavorato a porte chiuse, ma è prevedibile che mister Di Benedetto confermi gran parte dei giocatori scesi in campo col Fratta Terme. L’unica modifica pressoché sicura è l’inserimento di Ricci (all’esordio ha scontato un turno di squalifica) in cabina di regia al posto di Leonardo Mazza. Per il resto, qualche dubbio resta solo nel ruolo di mezz’ala destra con Cozzari e Di Bartolo che si contendono una maglia. Lo staff tecnico infatti è sicuro che la doccia fredda di sette giorni fa abbia avuto un effetto benefico, e che non serva fare rivoluzioni per ottenere una reazione dai giocatori. Di sicuro ci si aspetta un atteggiamento completamente diverso, a prescindere dal fatto che la condizione fisica non possa ancora essere al top.

La partita con lo Young Santarcangelo non si profila però una passeggiata. Il club romagnolo è reduce da quattro promozioni di fila e ha cominciato il torneo espugnando Pietracuta. I gialloblù non partono nelle prime file della griglia di partenza del campionato, ma rappresentano potenziali outsider e meditano di regalarsi una giornata da leoni fermando la corazzata Spal. Il primo bonus stagionale però i biancazzurri se lo sono già giocati col Fratta Terme, quindi un altro passo falso è un’ipotesi che il popolo spallino in partenza per la Romagna non vuole nemmeno prendere in considerazione. A proposito, saranno tantissimi stamattina a mettersi in marcia verso Santarcangelo di Romagna, dove Iglio e compagni dovranno farsi perdonare regalando alla propria gente i primi tre punti di una lunga serie.

Stefano Manfredini