Spal, campagna abbonamenti col botto. Sono 436 le tessere staccate in poche ore

È iniziata col botto la campagna abbonamenti della nuova Spal, con la bellezza di 436 abbonamenti sottoscritti in tre ore! Davvero una partenza incoraggiante per l’Ars et Labor, che anche in Eccellenza potrà contare sulla passione dei propri tifosi.

Basti pensare che quando poco dopo le 16 è stata emesso la prima tessera, davanti alla porta del centro sportivo Fabbri c’erano circa 35 persone in coda. Raddoppiate nel giro di una mezz’oretta.

I supporters spallini sono rimasti pazientemente in fila, nonostante qualche problema tecnico che ha rallentato le operazioni (in via Copparo era possibile procedere all’acquisto soltanto in contanti). Il primo a presentarsi al centro sportivo Fabbri per abbonarsi – come del resto accade puntualmente dal 2018 – è stato Alessandro Penazzi intorno alle 13,15 (quindi con oltre tre ore di anticipo).

Ufficialmente i primi abbonati risultano però Elisa Rolfini e Andrea Buzzoni, che hanno perfezionato l’acquisto prima di Penazzi (frenato da un problema tecnico e dal fatto che doveva assicurarsi anche la tessera per la moglie e un’amica).

Tra i tifosi che hanno scelto di abbonarsi nelle prime ore di campagna, erano in tanti i fedelissimi della gradinata costretti a trasferirsi in tribuna Azzurra. Sperando di accaparrarsi i posti più centrali del settore, a ridosso della tribuna Blu. La prima fase di campagna abbonamenti sarà attiva fino a sabato 30 agosto.

Ecco i prezzi delle tessere nei vari settori nella prima fase. Curva Ovest: intero 135 euro, donne 100 euro, Over 65 95 euro, disabili 90 euro, Under 12 50 euro; tribuna Azzurra: intero 200 euro, donne 185 euro, Over 65 175 euro, disabili 150 euro, Under 12 50 euro; tribuna Blu: intero 275 euro, donne 240 euro, Over 65 230 euro, disabili 220 euro, Under 12 50 euro; tribuna Vip: intero 880 euro, Under 12 440 euro.

Si possono sottoscrivere le tessere online sul sito www.etes.it, presso l’Angolo della Fortuna (viale Krasnodar 3), le rivendite autorizzate e la sede del club in via Copparo 142 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 12.

Stefano Manfredini