Spal, che doccia fredda. La Torres passa al Mazza

FERRARA

Si ferma a quota cinque la striscia di risultati utili della nuova gestione di mister Di Carlo. Dopo tre vittorie e due pareggi, la Spal alza bandiera bianca di fronte alla Torres, che passa due volte nella ripresa con Fischnaller e Zecca con la complicità di Galeotti.

I biancazzurri tornano quindi in quintultima posizione, scavalcati dall’Ancona. Ma in chiave salvezza vanno tenuti d’occhio anche i 10 punti di vantaggio sull’Olbia, che ad oggi non farebbero disputare i playout alla quintultima. Turnover massiccio per mister Di Carlo, che rispetto alla formazione schierata domenica scorsa col Sestri Levante cambia ben sei titolari.

Dopo una manciata di minuti i biancazzurri creano la migliore palla-gol del primo tempo: slalom di Dalmonte che dal fondo pesca al centro dell’area Rao, che gira a rete al volo trovando l’opposizione di Zaccagno che con un grande intervento di istinto nega alla Spal il gol del vantaggio. Dalmonte poi crossa nel cuore dell’area per Valentini che di testa sfiora il bersaglio. L’esterno della Spal è protagonista su entrambi i fronti, perché al quarto d’ora si esibisce in una grande chiusura difensiva togliendo a Ruocco la possibilità di colpire a rete a pochi metri dalla porta.

I padroni di casa tornano a premere, ma dopo una mischia furibonda la conclusione di Petrovic viene sporcata da un difensore e poi finisce tra le braccia del portiere.

Finisce prima dell’intervallo la partita di Zilli, che esce dal campo claudicante costringendo Di Carlo a gettare nella mischia Antenucci prima del previsto. Ritmi più alti in avvio di ripresa, con protagonisti i due portieri in uscita bassa, Galeotti dice di no a Zecca e Zaccagno sbarra la strada a Petrovic.

Nella fase centrale del secondo tempo però due episodi spostano gli equilibri della partita, con Galeotti non esente da colpe su entrambi i gol della Torres. Prima il portiere della Spal viene sorpreso da un tiro dalla distanza non irresistibile di Fischnaller, poi una sua respinta difettosa sul tiro da fuori di Scotto concede a Zecca la possibilità di insaccare a porta sguarnita.

Ma nella circostanza anche la difesa spallina poteva fare meglio.

Tra i due gol della Torres però la Spal sciupa malamente la più grande chance con Rabbi che si invola verso la porta avversaria ma da ottima posizione calcia a lato. Nel finale la Torres sfiora il tris colpendo il palo con Ruocco. Finisce 0-2: un vero peccato, perché un risultato positivo poteva dare ad Antenucci e compagni grande slancio in vista del rush finale.

Invece bisognerà continuare a stringere i denti spostando il mirino sul Rimini, col quale domenica prossima servirà una vittoria.

Stefano Manfredini