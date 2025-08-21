Spal, cinque reti nel test. Dominio biancazzurro davanti a tanto pubblico. Ora l’esame della Coppa

spal

5

granamica

0

SPAL: Gacomel (61’ Luciani), Iglio (62’ Stoskovic), Mazzali (69’ Occhi), Mazza L. (46’ Di Bartolo), Dall’Ara (69’ Chazarretta M.), Casella (46’ Mambelli, 83’ Mora), Senigagliesi (61’ Barazzeta), Cozzarii (61’ Prezzabile), Carbonaro (34’ Mazza G.), Malivojevic (66’ Alcalde), Gaetani (62’ Chazarretta J.). All. Di Benedetto.

GRANAMICA: Bonora (57’ Roda), De Luca, Rossi (34’ Vandelli), Klevis, Vignudelli, Curiale, Pizzirani (34’ Tiengo), Orsini (46’, Cappelletti (54’ Avella Fabio), Sharaf (54’ Nantalesi), Cavina (54’ Avella Francesco). All. Di Candilo.

Arbitro: Vitali di Ferrara

Marcatori: p.t. 5’ Carbonaro (rig.), 10’ Gaetani; s.t. 2’ Di Bartolo, 26’ G. Mazza, 36’ Alcalde.

La nuova Spal ripete a grandi linee la prova offerta col Masi anche contro un Granamica giovanissimo (nessun nato prima del 2000) e fresco di retrocessione in Promozione. La nota stonata di giornata è l’infortunio di Carbonaro, che si fa male a un ginocchio alla mezz’ora e deve uscire lasciando il posto a Gabriele Mazza. In attesa di Cesario, ancora in prova ma ai box, o di chi per lui (non Chinellato, che ha già lasciato Ferrara), a oggi non ci sono altri centravanti in forze. Mirco Antenucci per questo ruolo ha tesserato appunto il 2004 siciliano Gabriele Mazza e con lui i giovani Luciani e Occhi, mentre Anzolin è stato liberato. I biancazzurri - ancora difficili da riconoscere individualmente in assenza di numeri sulle spalle - hanno confermato le impressioni del 6-0 al Masi Torello e grossomodo anche il livello di superiorità rispetto ad avversarie di categoria inferiore. La squadra ha sempre attaccato e concesso poche volte al Granamica di superare la metà campo: rispetto alla prima uscita, i gol col Granamica sono però arrivati subito e la squadra ha sprecato molto meno in area avversaria.

Un rigore di Carbonaro al 5’ e il bellissimo raddoppio di Gaetani in tuffo di testa su cross al bacio di Senigagliesi hanno portato la squadra sul 2-0 nei primi dieci minuti. Poi la pressione è rimasta costante, col solo incrocio dei pali di Cappelletti dalla distanza come brivido per Giacomel. Nella ripresa un errore difensivo degli ospiti ha subito propiziato il 3-0 di Di Bartolo, e a seguire Gabriele Mazza e Alcalde, spagnolo in prova, hanno arrotondato tra una sostituzione e l’altra. Barazzetta e Mazza si sono mangiati un paio di gol facili cosi come il Granamica nel finale si è divorato l’occasione per la rete della staffa.

La squadra ha già giocate codificate e fa girare palla velocemente e con buona intensità. I terzini Iglio e Mazzali contro questi avversari arano la fascia di continuo e sono convincenti, poi andranno. Dall’Ara dietro è solido mentre nella giornata sono piaciuti anche per spunti Senigagliesi e Malivojevic, che sta giocando da mezz’ala che si aggiunge al tridente d’attacco. Continua la regia di Leo Mazza. Poi i tanti cambi e la stanchezza hanno un po’ annacquato il finale. Ora interessa vedere di cosa sarà capace questo gruppo contro pari categoria: dopo la presentazione di stasera, domenica in Coppa contro il Mesola sarà il primo test minimamente probante.

Mauro Malaguti