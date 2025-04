Spal contro Milan Futuro: la sfida decisiva per la salvezza nei playout

La doppia sfida col Milan Futuro in programma il 10 e il 17 maggio decreterà la sopravvivenza della Spal nel calcio professionistico oppure la discesa negli inferi del dilettantismo. Su questo non c’erano dubbi, considerando che per definizione i playout rappresentano un vero e proprio spareggio: chi vince ottiene la salvezza, chi perde retrocede al piano inferiore. Sulla carta però esisteva la possibilità (eventuale) di risalire sul treno della serie C a bocce ferme, attraverso la partita delle riammissioni.

Peccato che il club di via Copparo quest’anno non abbia questa chance. Il motivo? La penalizzazione di tre punti nella quale è incappato a causa del ritardo nei pagamenti della scorsa stagione.

Proprio così, perché a questo proposito il Consiglio Federale ha fissato un paletto molto preciso che esclude in maniera categorica la Spal dalla possibilità di chiedere e ottenere la riammissione in Lega Pro in caso di retrocessione in serie D. Ecco il passaggio che riguarda la società biancazzurra: "La riammissione al campionato di serie C 2025-26, ex art. 49, comma 4 bis delle Noif, riservata alle sole società retrocesse dal campionato di serie C 2024-25, sarà comunque preclusa alle stesse qualora abbiano subito sanzioni, scontate nelle stagioni sportive 2023-24 e 2024-25, per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute Irpef, o dei contributi Inps o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti. La riammissione sarà inoltre preclusa alle società che, al momento della decisione sulla domanda di riammissione, abbiano subito sanzioni per i predetti illeciti da scontarsi nella stagione sportiva 2025-26. In presenza delle citate sanzioni, le società saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria".

La salvezza della Spal passerà quindi esclusivamente dai playout contro il Milan Futuro, la prima ‘squadra B’ a rischio retrocessione. Nel girone A infatti l’Atalanta Under 23 si trova in sesta posizione ed è certa di un posto nei playoff, esattamente come la Juventus Next Gen nel girone C che si è risollevata dopo una partenza col freno a mano tirato. Il club rossonero – alla prima esperienza in serie C – ha trovato molte più difficoltà del previsto, e si ritroverà a giocarsi la salvezza con la Spal. Ci sono ancora due settimane di tempo per prepararsi al doppio confronto con la squadra di Oddo, ma la pressione sulle spalle di Antenucci e compagni comincia a farsi sentire in maniera pesante. L’unica strada che porta alla salvezza passa per la vittoria ai playout col Milan Futuro.

Stefano Manfredini