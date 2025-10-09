Spal, Cozzari deve fermarsi per qualche gara. Aspettando la punta, domenica c’è Carbonaro

L’infortunio rimediato da Cozzari intorno alla metà del primo tempo della gara contro il Castenaso per fortuna non è serio. Come aveva pronosticato – e sperato – mister Di Benedetto nel post partita, il jolly classe 1999 ha avvertito un risentimento muscolare ma si è fermato prima che si trasformasse in una lesione importante. L’ex Prato quindi sta effettuando il percorso di recupero che dovrebbe permettergli di tornare in campo in tempi brevi. Non abbastanza però per giocare domenica prossima allo stadio Mazza lo scontro diretto col Cava Ronco. Queste almeno sono le sensazioni di metà settimana che giungono dal centro sportivo Fabbri, dove il tecnico siciliano è lavoro per cercare soluzioni alternative. Cozzari è arrivato a Ferrara per fare la mezz’ala, ed è proprio in linea mediana che ha cominciato la stagione dimostrando immediatamente di avere anche una certa confidenza col gol (ha deciso la prima gara ufficiale andando a segno di testa contro il Mesola in Coppa Italia).

Nelle ultime settimane però l’allenatore e il suo staff – in maniera abbastanza sorprendente – ne hanno avanzato la posizione, schierandolo al centro dell’attacco prima contro la Comacchiese e poi contro il Castenaso. Peraltro, con due moduli diversi (3-5-2 e 4-3-3). Mister Di Benedetto ha spiegato che nel ruolo di centravanti Cozzari aggiunge fisicità e profondità alla squadra, permettendogli anche di utilizzare Carbonaro nel suo ruolo naturale. Naturalmente nemmeno Cozzari è una prima punta, e questo esperimento dovrebbe cessare nel momento in cui la società biancazzurra ingaggerà il centravanti tanto atteso.

Con Cozzari probabilmente ai box, al centro dell’attacco contro il Cava Ronco dovrebbe essere riproposto Carbonaro, che tornerà a sacrificarsi in un ruolo non suo come accaduto all’inizio del campionato. A dargli manforte ci saranno da una parte Senigagliesi, il giocatore che più di ogni altro sta spostando gli equilibri in casa Ars et Labor, e dall’altra Barazzetta, che a Budrio ha disputato un ottimo secondo tempo. A centrocampo invece si va verso la conferma del terzetto di mediani scesi in campo dal primo minuto contro il Castenaso, quindi Di Bartolo sul centro-destra, Ricci in cabina di regia e Malivojevic mezz’ala sinistra, con Prezzabile – reduce da due reti di fila contro Sant’Agostino in Coppa Italia e Castenaso in campionato – che scalpita per ottenere più spazio.

