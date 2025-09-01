Spal, debutto da incubo. Il Fratta Terme fa la storia

Clamoroso allo stadio Mazza! La grande bellezza dei 5.800 spettatori intimidisce la Spal, che stecca nel peggiore dei modi il debutto nel campionato di Eccellenza contro la matricola Fratta Terme che sbanca Ferrara nel modo più incredibile, in rimonta con una rete di Candoli all’ultimo minuto di recupero. Rispetto alla gara di Coppa Italia contro il Mesola, mister Di Benedetto modifica soltanto la linea mediana inserendo Cozzari al posto di Di Bartolo sul centro-destra e Leonardo Mazza per lo squalificato Ricci in cabina di regia.

Ci si aspetta una Spal arrembante sin dai primi minuti, invece l’effetto-Mazza esalta i romagnoli che in avvio di partita creano le occasioni più pericolose per passare in vantaggio. La prima sugli sviluppi di un corner, con uno schema perfetto che libera al tiro Sedioli che sciupa tutto calciando sopra la traversa da ottima posizione. Il Fratta Terme però recrimina soprattutto per il gol annullato al 12’, quando Miraglia trafigge Giacomel. La gioia della squadra di Malandri però dura una manciata di secondi, perché l’assistente alza la bandierina ravvisando un fuorigioco che fa infuriare i romagnoli, lasciando il punteggio in equilibrio.

La Spal controlla il possesso di palla, senza però trovare varchi. Basti pensare che il primo tiro in porta dei biancazzurri arriva alla mezz’ora con una telefonata di Dall’Ara a Lombardi dalla lunga distanza. Serve un guizzo che scuota la squadra di Di Benedetto dal torpore: ci pensa Malivojevic, che se ne va con un gioco di prestigio nei pressi della riga di fondo e serve Carbonaro, il cui tiro viene respinto con un braccio da un difensore del Fratta Terme. È calcio di rigore, e dal dischetto lo stesso Carbonaro non sbaglia realizzando il primo gol del campionato spallino. Nella ripresa la Spal cala fisicamente: il Fratta Terme comincia a crederci, siglando il gol del pareggio con un missile di Miraglia dal limite dell’area che sorprende Giacomel.

La reazione dei biancazzurri è confusa e produce soltanto un’occasione sull’asse Senigagliesi-Carbonaro, col colpo di testa del centravanti fuori misura.

L’arbitro Delucca assegna cinque minuti di recupero che premiano l’intraprendenza dei romagnoli: Iglio sfiora il più clamoroso degli autogol sotto la curva Ovest, poi il nuovo entrato Candoli gela il popolo biancazzurro pescando il jolly con una conclusione sotto misura all’ultimo respiro.

Pessima la prima per la nuova Spal, per la quale la nuova avventura in Eccellenza inizia in salita.

Stefano Manfredini