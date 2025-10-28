Spal domani ancora col dubbio Malivojevic. Senigagliesi e Moretti, vietato rischiare

È una settimana molto particolare per la Spal, col big match contro il Mezzolara all’orizzonte e un turno infrasettimanale che potenzialmente può trasformarsi una trappola. I biancazzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive, e battendo il Russi al termine di una gara estremamente complicata hanno dimostrato di essere sul pezzo e maturi per recitare il ruolo da protagonisti che tutti gli assegnano dall’inizio della stagione. Col Solarolo però il rischio di sottovalutare l’impegno e pensare già allo scontro al vertice di Budrio esiste. Peraltro, lo stesso Mezzolara è atteso da un incontro sulla carta particolarmente morbido sul campo dell’Osteria Grande. Le prime della classe quindi chiedono strade a due tra le squadre più modeste della categoria, a caccia di punti pesanti per uscire dalle sabbie mobili del fondo della classifica e assolutamente da non sottovalutare. Concentrandoci sulla Spal, è chiaro che mister Di Benedetto non lo ammetterà mai: ma le sue scelte non potranno non tenere in considerazione la partitissima di domenica prossima allo stadio Zucchini.

Soprattutto perché ci sono tre giocatori importantissimi non in perfette condizioni, che il tecnico siciliano conta di poter utilizzare a pieno regime col Mezzolara. Senigagliesi e Moretti in realtà dovrebbero recuperare anche per il turno infrasettimanale col Solarolo, ma le loro condizioni saranno valutate nuovamente al termine della rifinitura di stamattina. L’attaccante esterno era uscito nel corso del primo tempo a causa di un problemino muscolare: nulla di grave, ma non ci sarebbe da stupirsi se a Castel San Pietro partisse dalla panchina e – se la partita si incanalasse sui binari biancazzurri – venisse risparmiato per domenica prossima. Il centravanti invece ha accusato un affaticamento: pure lui non preoccupa, però col Solarolo non è da escludere un impiego part time. Non sta ancora bene invece Malivojevic, alle prese coi postumi dell’influenza, e soltanto oggi si deciderà se convocarlo o meno. A centrocampo quindi potrebbe ancora esserci spazio per Prezzabile, mentre in attacco – in caso di turnover totale – toccherebbe a Barazzetta, Carbonaro e Gaetani.

Anche Carbonaro però dovrà fare attenzione: l’attaccante è infatti entrato nella lista dei diffidati dopo aver rimediato il quarto cartellino giallo e alla prossima ammonizione sarà squalificato. A Casella invece l’espulsione per proteste dalla panchina è costata addirittura due giornate di squalifica, che gli impediranno di essere a disposizione contro Solarolo e Mezzolara.

Stefano Manfredini