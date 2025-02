Spal, mister Dossena esonerato: è caccia al sostituto

Ferrara, 3 febbraio 2025 – Il matrimonio tra la Spal e mister Andrea Dossena è ufficialmente finito. A comunicarlo con una nota è la stessa società biancazzurra dopo l'ennesimo disastro sul campo con la sconfitta al Mazza di sabato con il Milan Futuro.

"La Spal comunica di aver sollevato Andrea Dossena dall’incarico di allenatore della prima squadra. Insieme al tecnico sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l'allenatore in seconda Samuele Olivi e il preparatore atletico Mauro Franzetti. Il Club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi e augura loro le migliori fortune professionali".

Ora caccia al sostituto, in pole resta sempre Francesco Baldini il quale però è sotto contratto con il Lecco.