Spal, è il momento di reagire. Tre punti per scacciare ogni paura

Vietato rassegnarsi, puntando ad una vittoria che in questo momento rappresenta l’unica medicina possibile per guarire una Spal in caduta libera. Sono tempi duri per chi ha a cuore i colori biancazzurri, ma lo spettro della serie D deve indurre tifosi e appassionati a restare vicini ad Antenucci e compagni, trascinandoli fuori da un tunnel del quale non si vede l’uscita. È il giorno del match con l’Ancona, con lo stadio Mazza destinato a vestirsi a festa per accogliere una tifoseria storicamente gemellata a quella di casa nostra. Sugli spalti sarà spettacolo vero, mentre sul terreno di gioco ci si accontenterebbe di una vittoria brutta e sporca e cattiva, perché la classifica continua a preoccupare fortemente. La situazione dell’infermeria più o meno è la stessa delle ultime settimane. Rientrano – ma a mezzo servizio –, Peda e Rabbi, invece Contiliano non ha ancora smaltito l’influenza e non sarà della partita. Dopo l’esperimento di Carrara, una sorta di 4-5-1 con Maistro ‘falso nueve’, mister Colucci rilancerà senza dubbio Antenucci dal primo minuto. Magari con Rao e Maistro sulla trequarti a dargli manforte. In questo caso la Spal potrebbe giocare con un 3-4-2-1, ma non è nemmeno da escludere che Rao venga proposto sulla fascia destra (come a Sassari) e Maistro agisca a supporto del capitano in un 3-5-1-1. Sull’altra corsia invece è ballottaggio tra Tripaldelli e Celia, con Carraro e Collodel che dovrebbero essere i prescelti per giostrare in linea mediana. Se la Spal è reduce da tre sconfitte di fila, peraltro senza nemmeno un gol all’attivo, l’Ancona ha cambiato letteralmente marcia dopo l’avvicendamento sulla panchina tra Donadel e Colavitto che ha conquistato 10 punti nelle ultime cinque giornate. Restano alcune perplessità sul rendimento esterno dei dorici (una sola vittoria in sette turni), molto diverso da quello sfoderato allo stadio Del Conero. Di sicuro però l’Ancona è una squadra in salute, al contrario di una Spal con l’encefalogramma piatto da diverse settimane. Serve una reazione, attraverso una prova d’orgoglio che scuota la squadra di Colucci: il popolo biancazzurro lo merita, la classifica lo impone.

Stefano Manfredini