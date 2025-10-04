Spal, è il primo incrocio stagionale. Deve fermare la fuga del Castenaso

È il giorno del primo vero e proprio big match della stagione per la Spal, che alle 15 allo stadio Zucchini di Budrio fa visita alla capolista Castenaso con l’obiettivo di accorciare le distanze dalla vetta della classifica e lanciare il primo segnale importante al campionato. È la squadra più in forma del momento quella granata, che ha iniziato il torneo con quattro vittorie e un pareggio, e mercoledì scorso ha snobbato la Coppa Italia per concentrarsi esclusivamente sul confronto con l’Ars et Labor. Inutile dire che una vittoria del Castenaso rappresenterebbe una mazzata sulle ambizioni dei biancazzurri che precipiterebbero a -7 dal vertice. Al contrario, un successo della squadra di Di Benedetto rilancerebbe alla grande Iglio e compagni, che tutti gli addetti ai lavori continuano a considerare i grandi favoriti per la promozione diretta. "Il nostro progetto è iniziato la scorsa stagione – ricorda Fabio Rizzo, allenatore del Castenaso –. Dovevamo raggiungere una salvezza tranquilla e siamo arrivati ai playoff. Quest’anno ci siamo rinforzati ingaggiando diversi giovani, ma il nostro budget è inferiore a quello di un anno fa: il Castenaso non fa il passo più lungo della gamba. È rimasto lo zoccolo duro e lo staff tecnico: siamo partiti bene, ma è una sciocchezza considerarci favoriti. Diverse società possono dare fastidio alla Spal, che resta la squadra da battere. Sappiamo che è uno scontro importante, una partita complicatissima che abbiamo avuto poco tempo per preparare. Un giorno in meno rispetto ai biancazzurri, senza dimenticare che in una settimana tipo facciamo tre allenamenti e i nostri giocatori lavorano tutti. Per noi sfidare la Spal è un sogno: nessuno di noi è abituato a giocare di fronte a una tifoseria come quella biancazzurra. La sconfitta in Coppa? Siamo stati costretti a schierare tanti giovani: non saremmo riusciti ad affrontare la Spal nel miglior modo possibile, ce la giocheremo". Stefano Manfredini