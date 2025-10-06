Spal, è la strada giusta. Difesa e fisicità le costanti. Gli esterni sanno far male, ma ora serve continuità

Chissà che la nuova Spal non abbia imboccato la strada giusta, chissà… Questo è il vero tema che la netta vittoria di Budrio sulla capolista Castenaso propone: se la squadra saprà essere continua al livello dell’ultima prestazione, di partite ne perderà poche, di qui alla fine. A oggi non lo è stata. Anche lasciando perdere la Coppa Italia, si sono succedute nell’ordine: una sconfitta interna con la Fratta dovuta in buona parte al comprensibile, vistoso calo atletico alla distanza; una vittoria "battagliata" sul campo del Santarcangelo; un successo agevole sul Massalombarda; un ko immeritato ma colpevole col Medicina; una brutta vittoria di rigore sul Comacchio e infine questa bella prova con tre gol all’attivo al cospetto dell’undici di Rizzo. Cammino incostante, non c’è dubbio. Ma se il 3-0 di sabato avesse sbloccato anche psicologicamente i giocatori, e se arriverà l’attaccante tanto atteso e sarà all’altezza, ci potranno essere soddisfazioni.

Nel percorso dei biancazzurri alcune costanti ci sono già. La squadra ha subìto appena 3 gol in 6 partite. Col Medicina è caduta su un rigore respinto da Giacomel per una sciocchezza di capitan Iglio; nel debutto con la Fratta ha dovuto capitolare sugli sviluppi di due calci piazzati, prima un corner e poi una punizione. La squadra ha tenuta, come confermano i 4 clean sheets nelle altre gare. Dall’Ara è leader pieno, quando si applica a un avversario lo surclassa di testa e per cattiveria agonistica. Mambelli ha conquistato il posto alla seconda giornata e lo sta meritando con una serie di prove impeccabili. Mazzali cresce di volta in volta, e va aspettato soltanto Iglio. Giacomel dal canto suo sembra aver gusto a complicarsi la vita su situazioni "facili", ma si supera quando c’è da intervenire sul serio.

La questione non riguarda solo la difesa, ma anche la copertura del centrocampo e i frequenti rientri delle ali. Senigagliesi soprattutto, ma spesso anche i colleghi, tornano a raddoppiare in aiuto al loro terzino di banda. A centrocampo il mix è buono ma il passo non è forsennato. Se Cozzari non è costretto a fare il centravanti, la sua fisicità completa il mestiere e la regia del regista Ricci e la tecnica e l’inventiva del più rapido Malivojevic. Però il ritmo non è mai elevatissimo: è la qualità a sopperire. Dell’attacco si è ormai detto tutto da settimane.

Sugli esterni ci siamo, se alla batteria si può aggiungere anche Carbonaro, lui pure ora costretto ad agire al centro dell’attacco. Marengo ha garantito l’imminente arrivo del bomber, e servirà, perché fino a sabato la Spal aveva segnato col contagocce, e se si cancellano i tre rigori trasformati, i gol realizzati da tanto possesso palla in costruzione son solo cinque. Con la fase difensiva, l’altra ottima briscola del momento è la fisicità della squadra. Viste ormai tra campionato e Coppa 7 rivali su 17, sotto questo aspetto la Spal sembra davvero fuori categoria. Ogni avversario rende parecchio in chili, centimetri, muscoli e potenza. In teoria i campi pesanti dovrebbero esaltare questo gap. Dove non arriva la tecnica, spesso sopperisce la "brutalità" dell’atletismo. Ora però bisogna confermarsi. I prossimi ostacoli si chiamano Cava Ronco, Osteria Grande, Russi e Solarolo, e porteranno allo scontro diretto con quella che tutti considerano l’altra favorita del girone, il Mezzolara da affrontare a Budrio il 2 novembre. Sulla scia del 3-0 al Castenaso, bisogna arrivarci con punti, punti, punti, e magari sull’onda di prove come quella col Castenaso.

Mauro Malaguti