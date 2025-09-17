Spal, ecco il nuovo vivaio. "Sette squadre e 140 iscritti selezionati in venti giorni»

"Sette squadre, oltre 140 ragazzi selezionati in 20 giorni". Marco Aventi, nuovo responsabile del rinato settore giovanile, e Michele Borghi, direttore dell’attività di base, sintetizzano così il lavoro di ricostruzione di un vivaio azzerato dall’esclusione del club. I due ne fanno parte rispettivamente dal 2013 e dal 2015, e a loro si è affidato Mirco Antenucci per ricominciare. "Ci ha chiamati a inizio luglio – spiega Aventi – e noi ci siamo dati da fare. Molti giocatori, il 70-80% di quelli dell’agonistica, erano già andati in club professionistici, mentre tra quelli sotto i 13 una buona parte è rimasta. E’ stato un compito complicato: diversi responsabili avevano lasciato a loro volta, e le famiglie avevano perso riferimenti. Con orgoglio dico che sono rimasti in molti di quelli del Ferrarese, che hanno mostrato più senso di appartenenza". Le squadre al via saranno sette: "Under 17 e 16 in gruppo unico, poi tutti giù giù fino ad under 9, anch’essi assieme ai 10. I più grandi hanno già debuttato sabato vincendo e sono stati così di buon auspicio per il 2-0 della prima squadra. Per il reclutamento si sono rivelati fondamentali gli open days, ringraziamo i genitori che hanno creduto in noi. La nuova società è molto appassionata di settore giovanile, gli argentini erano spesso a bordo campo negli open e negli allenamenti. Giochiamo con ragazzi sotto età che potranno rimanere il prossimo anno, quando ci auguriamo di essere in D e fare tornei più "alti". Sono rimasti la gran parte degli staff tecnici dello scorso anno, sono partiti in pochi. Copma sponsorizzerà l’agonistica e cerchiamo il partner per l’attività di base. Errea sarà sponsor tecnico di tutti".

Perché le dolorose rinunce a Eros Schiavon e a Francesco Conti, al team femminile e alla possibile under 17 regionale? "Schiavon era tra i candidati alla panchina della prima squadra, io gli avevo anche fatto un assist alla festa finale. Poi le cose si sono incastrate male, e pur provando a cucirgli addosso un vestito degno di lui, è andata in un altro modo. Spero che Eros abbia pazienza, e nel prossimo anno e successivi per lui ci sarà sempre un posto con noi: qui è stato bravissimo. Conti aveva ruolo più di campo e di responsabile scouting, la scrivania non gli garbava troppo. L’under 17 regionale ci avrebbe comunque visti in un girone tutto ferrarese e avrebbe svantaggiato i ragazzi: noi pensiamo alle persone, non a fare carne da macello. In caso di D, poi, il prossimo anno avremmo dovuto fare una juniores nazionale e lasciarli a casa, e non è giusto. Quanto al femminile, nessuno si è preso la responsabilità di una rinascita come abbiamo fatto noi per il maschile: molti se ne sono andati e non è rimasta memoria storica. Dico un’ultima cosa: so che il nome di El Kaddouri ha fatto discutere per il suo rendimento dell’anno passato, ma è un fantastico istruttore e con la sua esperienza con grandi allenatori e club è un valore aggiunto per i ragazzi". Chiude Michele Borghi: "I nostri di base sono i ragazzi che la domenica vanno in balaustra in curva con enorme entusiasmo. Noi dobbiamo creare calciatori mettendo però davanti la persona per un percorso sereno, senza pressioni: qui si può sbagliare un anno e si avranno altre due possibilità di esprimersi meglio". A domanda, Aventi specifica: "Quest’anno da U17 a U9 devono pagare tutti i servizi e l’offerta. Questo ci rende sostenibili; la quota è bassa".

Mauro Malaguti