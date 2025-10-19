Spal, ennesima trasferta a Budrio. Con l’Osteria Grande tocca a Moretti

Ormai il sintetico dello stadio Zucchini non ha segreti per la Spal, che oggi alle 15,30 torna a Budrio per la terza volta nel giro di una manciata di settimane chiedendo strada all’Osteria Grande. È un confronto che sulla carta fa sorridere: la piccola frazione di Castel San Pietro affronta la gloriosa società biancazzurra, trascinata come al solito da centinaia di tifosi. La triste realtà però impone di non sottovalutare nessun avversario, nemmeno un’Osteria Grande, che dopo una partenza incoraggiante (cinque pareggi consecutivi e la qualificazione in Coppa Italia) ha rimediato due ko che hanno indotto mister Geraci a fare un passo indietro e il club biancoblù ad affidarsi a un allenatore di spessore come Malaguti. Un cambio al timone avvenuto proprio un paio di giorni fa, dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Pietracuta, che in precedenza aveva sempre perso. Poco tempo per recuperare e assimilare i concetti del nuovo tecnico per l’Osteria Grande, che spera soprattutto di produrre una scossa sotto il profilo mentale nel giorno più difficile in assoluto contro la corazzata della categoria.

Finalmente la Spal ha vissuto una settimana normale, con l’entusiasmo di chi è reduce da tre vittorie di fila, ha raggiunto la vetta della classifica e ha finalmente chiuso il cerchio, ingaggiando il centravanti tanto atteso. Moretti rappresenta davvero un gran bel colpo per i biancazzurri, con mister Di Benedetto che adesso deve soltanto decidere se inserirlo subito oppure gradualmente. Nel primo caso Carbonaro si sposterebbe sulla fascia sinistra lasciando a Moretti il posto al centro, nel secondo invece verrebbe confermato il tridente di domenica scorsa, con Senigagliesi, Carbonaro e Gaetani (o Barazzetta). L’altro piccolo dubbio è a centrocampo, anche se sembra difficile ipotizzare l’utilizzo dal primo minuto del rientrante Cozzari: più probabile che venga riproposta la linea mediana composta da Di Bartolo, Ricci e Malivojevic. Il calendario strizza l’occhio a Iglio e compagni, che nel giro di 10 giorni si troveranno di fronte tre ostacoli non insormontabili come Osteria Grande, Russi e Solarolo. Tre avversari abbordabili che la Spal deve mettere al tappeto per consolidare il primo posto gettando le basi per la fuga verso la promozione. Il campionato è ancora lunghissimo, ma dopo aver trovato la quadratura del cerchio i biancazzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Stefano Manfredini