Spal, Galeotti l’ha fatta grossa. Tre turni senza il portiere titolare

Cesare Galeotti l’ha combinata grossa. Il portiere della Spal, espulso a fine partita contro la Pianese, è stato squalificato per ben tre giornate dal giudice sportivo "per atto di violenza nei confronti di un raccattapalle in quanto, al termine della gara, usciva dal terreno di gioco, spintonandolo; evento che causava l’avvio di tafferugli durati alcuni minuti".

È stata usata la mano pesante quindi nei confronti del numero 12 biancazzurro, per il quale comunque è parso subito evidente profilarsi uno stop di diversi turni. Non è la prima volta nel corso della stagione che un giocatore della Spal viene espulso dopo il triplice fischio: era accaduto a Haoudi allo stadio Cabassi di Carpi, col centrocampista marocchino allontanato dopo aver inveito nei confronti della quaterna arbitrale. In quell’occasione Haoudi se l’è cavata con due giornate di squalifica, mentre a Galeotti è andata peggio.

Il portiere ferrarese salterà quindi le gare di campionato contro Ternana, Pineto e Legnago Salus, tornando a disposizione il 6 aprile per la trasferta di Sassari contro la Torres. Un problema di non poco conto per mister Baldini, che dovrà rinunciare all’estremo difensore titolare in un momento cruciale della stagione.

Molto amareggiato Alex Casella, che sulla vicenda si è espresso in questi termini: "Galeotti verrà sanzionato, non ci possiamo permettere questi atteggiamenti e Cesare lo sa – ha spiegato il direttore sportivo –. Sono cose che non fanno bene all’ambiente, dovute a un accumulo di stress e nervosismo per la situazione di classifica che ci riguarda, ma non possiamo fare regali del genere a gara finita. Il mister avrà una scelta in meno: gestiremo internamente la questione: Cesare sa di aver fatto una cavolata, ne è consapevole. Ha sbagliato e chiesto scusa a tutti. Il suo sostituito? Meneghetti lavora bene, meritava una possibilità e ora l’avrà".

Toccherà quindi al portiere friulano difendere i pali della Spal. Marco Meneghetti (classe 2001) arrivò a Ferrara nell’estate 2019 per giocare nella Primavera: era considerato una promessa, poi si è perso per strada e non ha ancora giocato un campionato da titolare.

Né in biancazzurro né in prestito a Sudtirol e Gubbio. La scorsa stagione mister Di Carlo gli ha concesso l’opportunità di giocare l’ultima – ininfluente – partita sul campo dell’Olbia, mentre quest’anno per lui si profila un compito molto più impegnativo.

E in panchina finiranno due ragazzini della Primavera, i classe 2007 Alexander Zenti e Tommaso Stagni.

Stefano Manfredini