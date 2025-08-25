Spal, gioia al fotofinish per i tremila del Mazza

spal

SPAL (4-3-3): Giacomel; Iglio, Dall’Ara, Casella, Mazzali; Di Bartolo (28’ st G. Mazza), Ricci (35’ st L. Mazza), Malivojevic (39’ st Prezzabile); Gaetani (35’ st Barazzetta), Carbonaro (15’ st Cozzari), Senigagliesi. All. Di Benedetto

MESOLA (5-3-2): Calderoni; Lucci, Valesani, Di Bari, Guariento, Cobrescu; Spanò, Cantelli (45’ st Cavallari), Alessio (23’ st De Angelis); Neffati (48’ st Crosara), Davo (36’ st Rivas). All. Cavallari

Arbitro: Cavalezzi di Lugo

Marcatori: 6’ pt Gaetani, 27’ st Neffati, 52’ st Cozzari

Note: spettatori oltre 3mila. Ammoniti Neffati e Di Bari.

Davanti agli oltre 3mila spettatori dello stadio Mazza – una cornice da urlo per una gara di Coppa Italia di Eccellenza – la Spal supera il Mesola all’ultimo respiro. La squadra di Di Benedetto va subito in vantaggio, poi controlla la partita senza riuscire a raddoppiare. I castellani escono alla distanza trovando il pareggio con Neffati, ma quando l’1-1 sembra ormai cosa fatta Cozzari incorna sotto la curva Ovest la palla della vittoria. Mister Di Benedetto manda in campo l’Ars et Labor col 4-3-3 collaudato. Nessuna sorpresa nel pacchetto arretrato, con Giacomel tra i pali, capitan Iglio e Mazzali terzini, Dall’Ara e Casella coppia di difensori centrali. Qualche sorpresa la riservano le scelte del tecnico siciliano dalla cintola in su: l’acciaccato Ricci vince il ballottaggio con Leonardo Mazza in cabina di regia, mentre Di Bartolo viene preferito a Cozzari sul centro-destra di una linea mediana che ha in Malivojevic un punto fermo sul lato sinistro. La Spal impiega appena sei giri di orologio per sbloccare il punteggio: Senigagliesi porta a spasso la difesa del Mesola, poi verticalizza per Gaetani che tutto solo davanti a Calderoni non sbaglia.

La Spal mantiene costantemente l’iniziativa, senza però trovare varchi per affondare il colpo. Dopo un’azione manovrata, Ricci va al tiro dal limite dell’area sfiorando il palo, poi lo stesso Ricci arriva in ritardo all’appuntamento col gol dopo una serpentina di Gaetani sulla sinistra. Il Mesola prende coraggio prima dell’intervallo, e sugli sviluppi di un corner i castellani protestano a lungo per un contatto su Spanò che non viene sanzionato dall’arbitro Cavalezzi. La Spal torna a spingere sull’acceleratore in avvio di ripresa: galoppata di Iglio sulla destra e cross invitante al centro dell’area per Carbonaro, che non si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, poi Di Bartolo non inquadra lo specchio. La Spal comincia ad arrancare e il Mesola ne approfitta: un missile di Neffati finisce in fondo al sacco per il pareggio, poi Giacomel respinge di piede una punizione dello stesso Neffati. La squadra di Di Benedetto reagisce in extremis trascinata dal nuovo entrato Cozzari, al quale prima viene annullato un gol per fuorigioco e poi di testa trafigge Calderoni dopo sette minuti di recupero. La Spal esulta, il Mesola si arrende a testa alta.

Stefano Manfredini