Spal-Gubbio: Ultima Sfida Casalinga per Evitare la Retrocessione in Serie D

Sarà l’ultimo appuntamento casalingo della stagione regolare, prima dei play-out. La Spal affronterà il Gubbio nell’estremo tentativo di poter scavalcare il Milan Futuro in classifica, per avere un’ulteriore chance in caso di pareggio nella lotteria finale per non retrocedere in serie D.

Mister Baldini, quanto sono importanti i tre punti contro il Gubbio?

"Dobbiamo fare di tutto per vincere, per poi vedere cosa farà il Milan. Dobbiamo pensare a noi e cercare di avere il doppio risultato a favore nei playout. Diventa una partita per la quale è fondamentale prendere i tre punti, che è poi quello che abbiamo provato a fare nelle ultime 5-6 partite".

Saranno a disposizione tutti i giocatori?

"Sono rientrati Bassoli e Karlsson, sono molto contento di averli recuperati Gli altri sono tutti a disposizione, tranne Mignanelli".

La squadra ha compreso l’importanza che può avere il vantaggio della posizione in classifica rispetto al Milan?

"Se non l’ha capito glielo rispiegherò bene fino all’ultimo minuto. Comunque sì, i ragazzi sono consapevoli che il risultato col Gubbio possa essere fondamentale e sanno che devono mettere tutto quello che hanno. Nelle ultime partite questo è sempre stato fatto, anche se con qualche distrazione forse. Ma è stato fatto".

Che Gubbio si attende al Mazza?

"Ho una certezza, e cioè che il Gubbio farà di tutto per non giocare contro l’Arezzo ai playoff, quindi cercherà di fare la partita. Con Fontana ci lega un’amicizia vera, di grande stima e rispetto. Siamo amici di famiglia, lo reputo un allenatore molto preparato e valido. La squadra prova sempre a giocare, a costruire e a venirti a pressare. Ci aspetta una partita difficile, ma credo che anche loro temano la Spal dell’ultimo periodo".

Nador, diffidato, sarà della partita?

"Non giocherà titolare, in questo momento è un giocatore fondamentale per questa squadra. Nell’ultimo periodo è cresciuto molto, è un giocatore che bisogna tutelare il maniera assoluta per i playout".

Tornando alla gara di Pesaro, quanto le ha fatto rabbia l’ennesimo gol preso ad una manciata di minuti dal fischio d’inizio?

"Tantissimo. Poi però abbiamo provato a ribaltare la partita. Ho sempre detto che non attaccherò mai un giocatore per un errore tecnico. Mi fa arrabbiare, perché abbiamo indirizzato la gara in modo negativo, ma l’errore ci sta e il nervoso poi mi è passato dopo aver visto che abbiamo fatto di tutto per riprenderci".

Mister, può dirci che ha una ’arma segreta’ per affrontare questo momento così drammatico?

"Purtroppo non ho armi segrete… La cosa su cui dobbiamo focalizzarci è che in questo momento abbiamo una squadra che se la gioca con tutti e 7-8 partite fa non se la giocava con nessuno. Eravamo in una situazione della quale ero molto preoccupato. In questo momento la Spal subisce pochissimo, nelle ultime gare ci sono stati pochi tiri in porta, è una squadra che crea sempre, che è viva. Tutti i bocconi amari che ho mandato giù prima, in questo momento mi sono passati".

Beatrice Bergamini